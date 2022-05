Chính phủ mới sẽ thảo luận về giai đoạn ổn định dịch COVID-19 từ tuần sau

Photo : KBS News

Tại cuộc họp ngày 11/5 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, cuộc họp đầu tiên sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức, Chính phủ Hàn Quốc cho biết từ tuần sau sẽ thảo luận về thời điểm tiến vào giai đoạn ổn định dịch COVID-19 và việc dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly với người mắc COVID-19.Chủ trì cuộc họp là Điều phối viên của Ủy ban, ông Lee Ki-il, người mới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ hai Bộ Y tế và phúc lợi. Ông Lee cho biết số ca mắc mới bình quân tuần trước là hơn 38.000 ca/ngày, tiếp tục xu hướng giảm 7 tuần liên tiếp. Mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 vào tuần đầu tiên tháng 5 ở mức "trung bình" trên phạm vi toàn quốc, tương tự với tháng 1 năm nay, thời điểm trước khi biến thể Omicron lây lan mạnh. Theo đó, Chính phủ sẽ đánh giá tổng hợp tình hình trong tuần sau, rồi thảo luận về thời điểm bắt đầu giai đoạn ổn định, dự kiến là từ ngày 23/5.Mặt khác, ông Lee cho biết hệ thống y tế và nguồn lực phòng dịch Hàn Quốc đủ để đối phó với tối đa 100.000 ca mắc COVID-19 mới bình quân mỗi ngày. Qua đó, đề xuất tiêu chuẩn để ổn định dịch là dưới 100.000 ca nhiễm mới bình quân ngày.Cũng tại cuộc họp trên, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã thảo luận về các bài toán trong "Lộ trình 100 ngày đối phó khẩn cấp với dịch COVID-19" mà Ủy ban chuyển giao chính quyền công bố vào tháng trước.Điều phối viên Lee nhấn mạnh sẽ tái thiết lập hệ thống đối phó COVID-19 khoa học và bền vững trong vòng 100 ngày sau khi Chính phủ mới ra mắt, với 4 nội dung chính là đối phó chặt chẽ với nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh, xúc tiến chính sách phòng dịch trên căn cứ khoa học, thiết lập hệ thống đối phó bệnh truyền nhiễm bền vững, bảo vệ tầng lớp yếu thế.Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát về tỷ lệ hình thành kháng thể trên quy mô 10.000 người toàn quốc mỗi quý, phân tích kỹ lưỡng hiệu quả của các biện pháp phòng dịch. Tiếp theo, Chính phủ sẽ chuyển đổi hệ thống đối phó COVID-19 sang hệ thống y tế thông thường, không để xảy ra lỗ hổng trong khám và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân đặc biệt.Ngoài ra, Chính phủ sẽ đảm bảo an toàn cho các bệnh viện, cơ sở điều dưỡng, xây dựng lộ trình khám chữa bệnh ngay trong ngày cho nhóm rủi ro cao, nâng cao trách nhiệm của Nhà nước với những người gặp phản ứng phụ sau khi tiêm phòng vắc-xin, nhập sớm và đầy đủ thuốc điều trị COVID-19.