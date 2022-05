Nợ hộ gia đình tại các ngân hàng tăng trở lại trong tháng 4

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/5 công bố báo cáo "Xu hướng thị trường tài chính", trong đó nợ hộ gia đình tại ngân hàng tháng 4 tăng 1.200 tỷ won (939,33 triệu USD) so với một tháng trước, tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp từ tháng 12 năm ngoái.Các khoản vay khác trong đó có vay tín dụng giảm 900 tỷ won (704,5 triệu USD), thấp hơn mức giảm tháng 3 là 3.100 tỷ won (2,42 tỷ USD), được phân tích là do các ngân hàng nơi lỏng mức độ quản lý vay tín dụng trong bối cảnh lãi suất cho vay tăng và Chính phủ duy trì các quy chế cho vay.Ngược lại, vay thế chấp nhà tăng 2.100 tỷ won (1,64 tỷ USD) chỉ trong vòng một tháng. Bất chấp giao dịch nhà ở đang có chiều hướng chững lại, nhu cầu vay để đặt cọc thuê nhà và nhu cầu vay vốn tập thể tiếp tục tăng tương tự tháng trước.BOK cho biết kể từ cuối tháng 3, các ngân hàng có xu hướng đẩy mạnh lĩnh vực cho vay, như tăng hạn mức vay, giảm lãi suất cho vay, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ xu hướng khoản vay hộ gia đình có tiếp tục tăng trong thời gian tới hay không.Mặt khác, theo số liệu công bố của Ủy ban giám sát tài chính (FSC), nợ hộ gia đình ở các tổ chức tài chính phi ngân hàng tháng 4 tăng 100 tỷ won (78,4 triệu USD), tăng trở lại sau ba tháng giảm liên tiếp.Như vậy, nợ hộ gia đình tại cả ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong tháng 4 tăng 1.300 tỷ won (1,02 tỷ USD) so với tháng 3, lần tăng đầu tiên trong năm nay. Tuy nhiên, FSC đánh giá tình hình nhìn chung vẫn ở mức ổn định, cơ quan này sẽ tiếp tục giám sát để duy trì ổn định mức tăng nợ hộ gia đình.