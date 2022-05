Thủ tướng Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Đức dỡ tượng Thiếu nữ Hòa bình tại Berlin

Photo : KBS News

Báo Sankei của Nhật Bản ngày 11/5 đưa tin Thủ tướng Kishida Fumio đã đề nghị Thủ tướng Đức Olaf Scholz tháo dỡ tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II được dựng tại Berlin.Tại Hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Đức vào ngày 28/4 vừa qua tại Tokyo, ông Kishida đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc tượng Thiếu nữ Hòa bình vẫn tiếp tục được dựng tại Berlin, đi ngược lại với lập trường của Nhật Bản, đề nghị phía Đức hợp tác để tháo dỡ tượng.Tuy nhiên, báo Sankei cho biết Thủ tướng Olaf Scholz đã phản ứng không mấy tích cực, nhấn mạnh Chính phủ Đức coi trọng quan hệ với Nhật Bản, nhưng bức tượng Thiếu nữ Hòa bình thuộc quyền quản lý của chính quyền quận Mitte, Chính phủ Đức không nên can thiệp.Việc Thủ tướng Nhật Bản đích thân đề nghị tháo dỡ tượng Thiếu nữ Hòa bình là điều rất hiếm thấy. Cho tới nay, nhiều quan chức Chính phủ Nhật Bản từng gây sức ép tháo dỡ tượng với nhiều mức độ khác nhau, nhưng việc Thủ tướng trực tiếp đề nghị sẽ mang thông điệp mạnh mẽ hơn.Tượng “Thiếu nữ Hòa bình” tại Berlin do tổ chức dân sự mang tên “Hội đồng Hàn Quốc” (tiếng Anh là “Korea Verband”) dựng vào tháng 9/2020 với kỳ hạn một năm tại một đường phố thuộc quận Mitte. Tuy nhiên, do sự phản đối của Chính phủ Nhật Bản, chính quyền quận đã tháo dỡ bức tượng chỉ sau đó hai tuần. Song Hội đồng Hàn Quốc đã khởi kiện, khiến chính quyền quận phải hoãn lệnh tháo dỡ tượng.Tới tháng 9 năm ngoái, chính quyền quận đã gia hạn dựng tượng thêm một năm, tức cho tới hết ngày 28/9 năm nay theo khuyến nghị từ Ủy ban nghệ thuật không gian đô thị của quận.Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ dốc toàn lực để tháo dỡ bức tượng này. Trong khi đó, tổ chức Hội đồng Hàn Quốc cho biết vẫn đang nỗ lực để dựng vĩnh viễn bức tượng này tại Berlin, dự kiến Chính phủ Tokyo sẽ tiếp tục gia tăng sức ép dỡ tượng trong thời gian tới.