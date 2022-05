Mức độ lạm phát tại Hàn Quốc thấp thứ 8 trong số 10 nước lớn OECD

Photo : YONHAP News

Tờ Economist (Anh) ngày 10/5 (giờ địa phương) đã công bố "Chỉ số cố thủ lạm phát" (Inflation Entrenchment Score), so sánh mức độ lạm phát giữa 10 quốc gia lớn trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trong đó có Hàn Quốc.Chỉ số này tổng hợp từ 5 chỉ số gồm lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm, năng lượng), chi phí nhân công, lạm phát kỳ vọng, phân tán lạm phát, và số lượt tìm kiếm từ khóa "lạm phát" trên trang tìm kiếm Google.Kết quả là chỉ số cố thủ lạm phát của Hàn Quốc được đánh giá đứng thứ 8 trong số 10 nước. Nước có chỉ số thấp nhất là Nhật Bản. Economist đánh giá mặc dù lạm phát đang lan rộng toàn cầu, nhưng lại không hề thấy "dấu vết" tại Nhật Bản.Nước có chỉ số cố thủ lạm phát cao nhất là Canada, sau đó tới Mỹ, Anh, Đức, Áo, Pháp, Tây Ban Nha.Economist phân tích tình hình lạm phát tại Canada, Mỹ và Anh đặc biệt nghiêm trọng, do khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp của các quốc gia này trong năm 2020-2021 nhiều hơn 40% so với các nước phát triển khác, phần lớn được chi trả bằng tiền mặt. Đặc biệt, lạm phát cao tại Anh được cho là có liên quan tới việc nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), bởi việc ra khỏi thị trường chung EU khiến chi phí tăng.Chính sách tiền tệ của châu Âu và Nhật Bản hiện đang ở mức nới lỏng khá nhiều so với trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, nên các quốc gia này thiếu nguồn lực tài chính để thực thi thêm biện pháp kích thích kinh tế.Tờ báo Anh cho biết nhiều kết quả thăm dò ý kiến cho thấy người dân Mỹ đang lo lắng về vấn đề lạm phát hơn là chiến tranh Nga-Ukraine. Giờ đây, lạm phát đã vượt ra khỏi Mỹ, trở thành vấn đề chung của người dân toàn thế giới.