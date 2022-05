Tân Phó Thủ tướng đề ra bài toán kinh tế hàng đầu là ổn định dân sinh

Photo : YONHAP News

Tại lễ nhậm chức ngày 11/5, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã trình bày về phương hướng điều hành kinh tế trong thời gian tới.Ông Choo cho biết sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc ổn định dân sinh như giá cả, dốc toàn lực để quản lý rủi ro kinh tế vĩ mô. Chính phủ sẽ lập nhóm chuyên trách đối phó kinh tế khẩn cấp thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính, giám sát theo thời gian thực toàn bộ tình hình nền kinh tế, như nền kinh tế thực, thị trường tài chính và ngoại hối, lập các biện pháp đối phó chủ động để quản lý một cách chặt chẽ.Ngoài ra, Chính phủ sẽ "cắt đứt mắt xích" tăng trưởng thấp bằng cách vực dậy tính năng động của nền kinh tế, tập trung vào khối tư nhân, thị trường và doanh nghiệp. Chính phủ cũng sẽ đổi mới quy chế mạnh mẽ, để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và tạo ra nhiều việc làm chất lượng.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ đẩy nhanh và quyết liệt chính sách đối phó với tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số, sự cách biệt giữa các khu vực, chuẩn bị cho lộ trình trung hòa carbon, nỗ lực để mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, chăm lo cho tầng lớp yếu thế.Phó Thủ tướng đánh giá trong thời gian tới, bất ổn sẽ còn gia tăng do chiến tranh Nga-Ukraine và sự chuyển đổi chính sách tiền tệ của các nước lớn. Trong khi đó ở trong nước, giá cả leo thang đang khiến nền kinh tế dân sinh gặp nhiều khó khăn.Chính phủ mới đang đứng trước rất nhiều vấn đề mang tính cơ cấu, như sự chuyển đổi căn bản cơ cấu dân số, công nghiệp, sự phân hóa trong xã hội, nợ hộ gia đình tăng nhanh. Do vậy, đội ngũ kinh tế Chính phủ mới cần phải "khởi hành" ngay với quyết tâm cao độ.