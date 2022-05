“Không nên can thiệp việc dựng tượng Thiếu nữ Hòa Bình tại Berlin ở cấp Chính phủ”

Photo : YONHAP News

Liên quan đến việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đề nghị Chính phủ Đức tháo dỡ tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng của các nạn nhân nô lệ tình dục cho quân lính Nhật thời chiến được dựng tại Berlin, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/5 cho rằng Chính phủ Hàn-Nhật không nên can dự vào các hoạt động của các tổ chức dân sự.Quan chức trên cho biết Seoul nhận thức rằng việc dựng tượng tại nước ngoài là hoạt động tự nguyện của tổ chức dân sự nhằm mục đích tưởng niệm và giáo dục về việc xâm phạm nhân quyền phổ biến, đó là hành vi bạo hành tình dục thời chiến.“Hội đồng Hàn Quốc” (tiếng Anh là “Korea Verband”), tổ chức dân sự đứng ra dựng tượng “Thiếu nữ Hòa bình” tại Berlin, ngày 11/5 đã ra một tuyên bố, cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản đứng ra yêu cầu dỡ bỏ bức tượng không chỉ là hành vi mang tính chủ nghĩa toàn trị, chặn đứng hoạt động biểu đạt ý kiến tự do và hoạt động xã hội của người dân, mà còn là bằng chứng cho thấy Nhật Bản mang lối suy nghĩ “áp đặt cổ hủ” bằng cách dùng áp lực hoặc can thiệp từ cấp trên, không hiểu biết về văn hóa chính trị Đức khi Chính phủ không can dự vào việc hành chính của chính quyền địa phương. Đây không khác gì hành động tự phủ nhận Nhật Bản là một nước tự do dân chủ.Hành động lần này của Thủ tướng Kishida là ví dụ điển hình cho thấy ý đồ can thiệp và gây áp lực một cách ngang nhiên của Chính phủ. Tokyo nên biết rằng ngay cả khi cố gắng “bịt miệng” các hoạt động xã hội dân sự thì vấn đề phụ nữ bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật chưa được giải quyết sẽ không thể bị xóa bỏ.Tại Hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Đức vào ngày 28/4 vừa qua ở Tokyo, ông Kishida đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc tượng "Thiếu nữ Hòa bình" vẫn tiếp tục được dựng tại Berlin, đi ngược lại với lập trường của Nhật Bản, đề nghị phía Đức hợp tác để tháo dỡ tượng.Tượng “Thiếu nữ Hòa bình” tại Berlin do tổ chức Hội đồng Hàn Quốc dựng vào tháng 9/2020 với kỳ hạn một năm tại một đường phố thuộc quận Mitte. Tuy nhiên, do sự phản đối của Chính phủ Nhật Bản, chính quyền quận đã tháo dỡ bức tượng chỉ sau đó hai tuần. Song Hội đồng Hàn Quốc đã khởi kiện, khiến chính quyền quận phải hoãn lệnh tháo dỡ tượng.Tới tháng 9 năm ngoái, chính quyền quận đã gia hạn dựng tượng thêm một năm, tức cho tới hết ngày 28/9 năm nay theo khuyến nghị từ Ủy ban nghệ thuật không gian đô thị của quận.