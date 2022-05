Hàn Quốc ghi nhận hơn 35.000 ca mắc COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/5, Hàn Quốc ghi nhận 35.906 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 6.390 ca so với một tuần trước.Thêm 63 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Bệnh nhân nguy kịch giảm 29 ca so với một ngày trước, còn 354 ca. Ca nguy kịch bình quân ngày trong tuần này giảm 87 ca so với số liệu một tuần trước (1-7/5).Tính đến 0 giờ cùng ngày, công suất vận hành giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc là 19,2%, tăng 0,4% so với một ngày trước (18,8%). Trên toàn quốc có 236.239 ca đang điều trị tại nhà, giảm 3.373 ca so với ngày hôm trước.86,8% dân số đã hoàn tất hai mũi tiêm COVID-19, 64,7% người dân đã tiêm mũi ba. Tỷ lệ tiêm mũi một cho trẻ từ 5-11 tuổi đạt 1,7%. Đối tượng trên 60 tuổi đã tiêm mũi 4 đạt 26%.Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nhiễm gần đây có xu hướng chững lại, song làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron lần thứ 5 vẫn đang tiếp tục, kêu gọi người dân tuân thủ khoảng cách giữa các mũi tiêm.Cơ quan phòng dịch đã thay đổi tiêu chuẩn thời gian tiêm chủng của bệnh nhân COVID-19 là tiêm mũi ba và bốn cách thời gian nhiễm bệnh ba tháng, mũi một và hai cách thời gian phát hiện dương tính ba tuần.Tuy nhiên, khoảng cách tiêm chủng được đưa ra căn cứ theo hiệu quả vắc-xin, người dân có thể tự điều chỉnh lịch tiêm theo ý muốn. Tại Mỹ, khoảng cách mũi tiêm đối với bệnh nhân COVID-19 là từ một đến 4 tháng.Trong một tin liên quan, theo kết quả phân tích thông tin gen của biến thể COVID-19 phát sinh trong nước, KDCA cho biết biến thể Omicron là biến chủng liên kết ổn định nhất với các tế bào trong cơ thể người, tức virus COVID-19 đang biến đổi theo chiều hướng dễ lây nhiễm vào cơ thể hơn.