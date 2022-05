Tòa án cho phép tổ chức dân sự biểu tình ở khu vực quận Yongsan

Photo : YONHAP News

Tòa án hành chính Seoul ngày 12/5 đã kết luận văn phòng làm việc của Tổng thống không thể coi là "nhà công vụ", nên không phải địa điểm cấm biểu tình.Trước đó, một tổ chức dân sự công bố sẽ tiến hành biểu tình tại trung tâm Seoul vào ngày 14/5 nhân Ngày quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (IDAHOT).Tổ chức này đăng ký tuần hành 2,5 km từ khu vực ga Yongsan đi qua ga Samgakji tới quảng trường Itaewon, nhưng bị Cảnh sát ra lệnh cấm biểu tình do lộ trình tuần hành nằm trong bán kính 100m tính từ văn phòng làm việc của Tổng thống.Hiến pháp Hàn Quốc quy định không được phép tụ tập, biểu tình trong vòng bán kính 100m tính từ nơi ở của Tổng thống. Cảnh sát coi văn phòng làm việc của Tổng thống cũng là nhà công vụ, tức nơi ở của Tổng thống.Phía tổ chức dân sự đã đề nghị Tòa án hành chính Seoul dừng thi hành lệnh của Cảnh sát, và Hội đồng xét xử đã đứng về phía nguyên đơn.Tòa án nhấn mạnh nhà công vụ là nơi được Chính phủ lập ra để các công chức cấp cao ở. Do vậy, vẫn có thể tổ chức biểu tình phía trước văn phòng làm việc của Tổng thống ở quận Yongsan. Tuy nhiên, Tòa án nêu điều kiện là tổ chức dân sự chỉ được phép tuần hành trong vòng một tiếng rưỡi xét tới vấn đề giao thông và cảnh vệ.Theo quyết định trên, dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình khác diễn ra tại khu vực quận Yongsan trong thời gian tới. Điều này có thể sẽ gây gánh nặng lớn cho Cảnh sát khi vừa phải quản lý quá trình biểu tình, vừa phải đảm bảo an ninh cho Tổng thống. Tuy nhiên, phía Cảnh sát bày tỏ tôn trọng quyết định của Tòa án, cho biết sẽ đối phó chặt chẽ với mọi tình huống.