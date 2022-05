Giá dầu diesel tại Hàn Quốc lần đầu vượt giá xăng sau 14 năm

Photo : YONHAP News

Tính đến chiều ngày 11/5, giá bán dầu diesel bình quân tại các trạm xăng dầu trên toàn quốc là 1.947,59 won (1,52 USD)/lít. Trong khi giá bán xăng bình quân là khoảng 1.946 won/lít, thấp hơn khoảng 1,48 won.Giá xăng đã tăng 2 won so với một ngày trước, song giá dầu diesel tăng tới 6 won chỉ sau một ngày. Như vậy, giá dầu diesel tại Hàn Quốc đã lần đầu tiên cao hơn giá xăng sau 14 năm do giá dầu diesel thế giới leo thang.Nguyên nhân được phân tích là do nguồn cung dầu diesel tại châu Âu, khu vực phụ thuộc 60% dầu từ Nga, bị thiếu hụt cho ảnh hưởng của chiến sự Nga-Ukraine kéo dài.Bên cạnh đó, biện pháp giảm 30% thuế xăng dầu của Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 5 đã khiến thuế xăng giảm 247 won, trong khi thuế dầu diesel chỉ giảm 174 won. Đây cũng là lý do khiến chênh lệch giá dầu diesel và xăng bị thu hẹp.Hệ lụy nhãn tiền là các tài xế xe chở hàng và chủ thiết bị xây dựng sử dụng dầu diesel sẽ chịu gánh nặng lớn hơn. Một tài xế xe chở hàng cho biết nếu như trước kia trung bình phải bỏ ra khoảng 1 triệu won (779 USD) cho xăng dầu thì nay chi phí phải tăng thêm 600.000 won (467,4 USD) thậm chí là hơn. Tiền hỗ trợ xăng dầu giảm nhưng giá dầu diesel lại tăng khiến tài xế gặp nhiều khó khăn.Chính phủ đang chi trả tiền trợ cấp chênh lệch giá dầu trong vòng ba tháng từ tháng 5. Trong khi đó tình trạng giá dầu diesel cao hơn giá xăng được dự kiến là sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.