Hội đồng bảo an lại không đạt tiếng nói chung về lệnh trừng phạt bổ sung với Bắc Triều Tiên

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 11/5 (giờ địa phương) đã nhóm họp công khai để thảo luận về việc lập phương án ứng phó liên quan đến các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) liên tiếp của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây.Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ba nước này lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an và nhấn mạnh rằng cần phải có các biện pháp trừng phạt bổ sung.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas‑Greenfield cho rằng không thể ngồi yên chờ đợi miền Bắc thực hiện các hành động khiêu khích bất hợp pháp và nguy hiểm như thử nghiệm hạt nhân.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun nhận định giờ là lúc cần có hành động quyết liệt và nhanh chóng để đưa ra thông điệp mạnh mẽ, kiềm chế Bình Nhưỡng gia tăng hành vi quân sự.Đa số các nước thành viên Hội đồng bảo an như Anh, Pháp, Ireland và Na Uy đều đồng tình với lập trường trên. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga lại có ý kiến khác, cho rằng miền Bắc có hành vi gia tăng căng thẳng bởi Washington đã phớt lờ trước yêu cầu của Bình Nhưỡng và việc tăng cường lệnh trừng phạt không giúp giải quyết vấn đề.Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân kêu gọi các bên bình tĩnh, kiềm chế, đi theo còn đường đối thoại và đàm phán. Còn Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anna Evstigneeva khẳng định việc mong đợi miền Bắc giải trừ quân bị vô điều kiện trong khi vẫn còn mối đe dọa là lệnh trừng phạt và cam kết không được thực hiện là hoàn toàn vô nghĩa.Matxcơva và Bắc Kinh cho biết đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết kêu gọi đối thoại thay vì trừng phạt Bình Nhưỡng. Ngược lại, Washington cáo buộc hai nước này đang cản trở nỗ lực của cộng đồng quốc tế.Bên cạnh việc hối thúc Liên hợp quốc đưa ra lệnh trừng phạt với Bắc Triều Tiên, Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lập trường sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao với miền Bắc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh Washington có thiện chí ngoại giao với Bình Nhưỡng, đồng thời sẽ hợp tác với Chính phủ Seoul mới ra mắt về vấn đề liên quan đến mối đe dọa thường xuyên của miền Bắc.