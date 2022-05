Tổng thống Yoon Suk-yeol bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12/5 đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin và Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min.Trước đó, Tổng thống đã đề nghị Quốc hội gửi báo cáo điều trần tới hết ngày 9/5 với ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, ứng cử viên Bộ Địa chính và giao thông Won Hee-ryong, ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và giáo dục Park Bo-kyun, ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Chung Ho-young.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Yoon nhận định rằng cần bổ nhiệm sớm vị trí Ngoại trưởng, bởi Bộ Ngoại giao phải chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 tới. Trong khi đó, Bộ Hành chính và an toàn phụ trách trị an, và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 1/6 tới, nên cũng cần bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng ngay.Trong ngày 12/5, Tổng thống được cho là sẽ bổ nhiệm ứng cử viên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Lee Young, ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang, hai ứng cử viên đã được Quốc hội thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực.