Seoul cam kết đóng góp thêm 300 triệu USD đối phó với COVID-19 trên thế giới

Photo : KBS News

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ hai được tổ chức trực tuyến tối ngày 12/5, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố đóng góp thêm 300 triệu USD cho chương trình hợp tác toàn cầu “Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19” (Access to COVID-19 Tools Accelerator – ACT-A).Tổng thống Yoon cho biết Hàn Quốc đã và đang tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, phát huy hết vai trò và trách nhiệm nhằm nhanh chóng chấm dứt đại dịch và xây dựng hệ thống ứng phó y tế toàn cầu bền vững. Seoul sẽ nhanh chóng cung cấp đủ vắc-xin cho các quốc gia cần và hỗ trợ tiêm chủng an toàn, nhanh chóng.ACT-A là sáng kiến được thành lập bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Gates và UNITAID, nhóm phản ứng toàn cầu nhằm cung cấp các loại thuốc và công nghệ giá cả phải chăng cho các nước nghèo hơn, nhằm thúc đẩy phát triển, sản xuất và tiếp cận công bằng công nghệ y tế đẩy lùi dịch COVID-19. Cho tới nay, Hàn Quốc đã đóng góp tổng cộng 210 triệu USD tiền mặt và hiện vật cho lĩnh vực vắc-xin.Tiếp đó, ông Yoon cam kết sẽ tích cực hỗ trợ vào việc xây dựng trung tâm bồi dưỡng nhân lực sinh học toàn cầu của WHO để các nước đang phát triển tự cung ứng vắc-xin; tích cực tham gia vào sáng kiến an ninh y tế toàn cầu và tăng cường hệ thống phối hợp giữa các quốc gia.Tổng thống cho biết Seoul ủng hộ việc thành lập Quỹ trung gian tài chính (FIF), để thông qua đó, cộng đồng quốc tế có thể huy động đủ nguồn lực tài chính một cách nhanh chóng nhằm ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai, như xuất hiện một bệnh truyền nhiễm mới.Cuộc khủng hoảng y tế đe dọa toàn bộ nhân loại không thể được giải quyết chỉ bằng sự tham gia của một hay một vài quốc gia mà cần phải có sự đoàn kết và hợp lực của nhiều nước. Hàn Quốc sẽ đóng vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.Tân Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ cảm nhận ý nghĩa sâu sắc khi được tham gia Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu, vũ đài ngoại giao đa phương đầu tiên ngay khi vừa nhậm chức.