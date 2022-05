Seoul thể hiện lập trường cứng rắn hơn về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng tại Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Tham dự cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 11/5 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích thêm, phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng, đáp lại những nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc.Ông Cho cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID). Đây là lần đầu tiên Chính phủ mới của Hàn Quốc đề cập tới cụm từ "CVID" tại cuộc họp Hội đồng bảo an, được phân tích là nhằm thể hiện đường lối chính sách với miền Bắc.Cụm từ này lần đầu xuất hiện vào năm 2002 dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Mỹ George Bush, với trọng tâm là thanh sát và kiểm chứng hạt nhân, phi hạt nhân hóa không thể đảo ngược.Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên liên tục phản đối mạnh mẽ việc sử dụng cụm từ này. Sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in dùng cụm từ "phi hạt nhân hóa một cách toàn diện" (CD) thay cho cụm từ "CVID".Tuy nhiên, trong 110 bài toán điều hành quốc gia được Tổng thống Yoon công bố đầu tháng 5 vừa qua đã nêu rõ mục tiêu "CVID", nhấn mạnh về phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách có thể kiểm chứng.Phát biểu lần này của Đại sứ Cho được phân tích là cứng rắn hơn so với tại cuộc họp của Hội đồng bảo an ngày 25/3 vừa qua, thời điểm Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in còn cầm quyền.Trong cuộc họp tháng 3, Đại sứ Cho vẫn nhấn mạnh về hợp tác và đối thoại với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, lần này ông Cho đánh giá Bắc Triều Tiên đã trở nên táo bạo hơn trong khi Hội đồng bảo an vẫn im lặng về hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này từ đầu năm đến nay. Đại sứ Cho chỉ ra rằng phải đối phó với các động thái khiêu khích lặp lại của miền Bắc bằng một dự thảo nghị quyết trừng phạt mới quyết liệt hơn.Hàn Quốc mặc dù không phải là thành viên của Hội đồng bảo an, nhưng tham dự cuộc họp lần này với tư cách là nước đương sự trực tiếp.