Quan chức an ninh Hàn-Mỹ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ba ngày sau khi được bổ nhiệm, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han ngày 12/5 (giờ Mỹ) đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.Nhà Trắng cho biết hai bên đã thảo luận về chuyến thăm Seoul của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 20/5. Ông Sullivan cho rằng cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Biden và tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ là cơ hội để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Tiếp đó, quan chức hai nước lên án việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó với mối đe dọa từ miền Bắc và đạt được tiến triển trong mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Phát biểu trên được cho là nhằm nhấn mạnh rằng Seoul và Washington đang hợp tác đối phó chặt chẽ trong bối cảnh Bình Nhưỡng khiêu khích quân sự chỉ ba ngày sau khi chính quyền tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt.Mỹ cũng tái khẳng định lập trường rằng việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đan đạo tầm ngắn lần này không phải là mối đe dọa ngay lập tức tới lãnh thổ nước Mỹ, song chương trình phát triển vũ khí bất hợp pháp của miền Bắc đang gây ra bất ổn an ninh. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng một lần nữa lên án các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và đề nghị nước này tham gia đối thoại.Về việc Bắc Triều Tiên lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong nước, ông Sullivan cho biết Mỹ hiện không có kế hoạch hỗ trợ vắc-xin cho miền Bắc. Tuy nhiên, Washington sẽ tiếp tục nỗ lực ở cấp quốc tế để giúp đỡ Bình Nhưỡng.Trong một tin liên quan, ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se ngày 12/5 đã bày tỏ ý định tích cực giúp đỡ nếu Bắc Triều Tiên cần hỗ trợ như vắc-xin. Tuy nhiên, Seoul và Washington đều cho rằng hỗ trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng phải tách biệt với động thái khiêu khích của nước này.