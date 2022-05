Chính phủ Hàn Quốc lập phương án hỗ trợ tối thiểu 4.660 USD cho mỗi tiểu thương

Photo : YONHAP News

Theo dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2022 vừa được Chính phủ thông qua tại cuộc họp Nội các ngày 12/5, tổng quy mô ngân sách bổ sung là 59.000 tỷ won (45,86 tỷ USD), trong đó số tiền tiền thực tế sử dụng sau đi trừ đi các khoản mà Nhà nước chuyển giao cho địa phương theo quy định thì còn lại hơn 36.000 tỷ won (27,98 tỷ USD). Nếu được ấn định như trên thì đây sẽ là quy mô ngân sách bổ sung cao kỷ lục.Trọng tâm của dự thảo ngân sách bổ sung lần này là hỗ trợ tối thiểu 6 triệu won (4.660 USD) cho tới tối đa 10 triệu won (7.770 USD) tùy theo mức độ thiệt hại cho các tiểu thương có doanh thu giảm do dịch COVID-19.Đối tượng là 3,7 triệu tiểu thương trên cả nước, không chỉ giới hạn với các ngành nghề từng bị cấm tụ tập, hạn chế kinh doanh theo quy định phòng dịch của Chính phủ, mà gồm cả 50 ngành nghề chưa được bao gồm trong đối tượng bù đắp thiệt hại trước đó.Ngân sách bổ sung lần này còn bao gồm 3.000 tỷ won (2,33 tỷ USD) dùng để hỗ trợ tiền ổn định sinh hoạt cho người dân gặp khó khăn do giá cả leo thang và những đối tượng như giáo viên dạy thêm, tài xế hãng taxi, các nghệ sĩ văn hóa nghệ thuật.Mặc dù quy mô ngân sách bổ sung cao kỷ lục, nhưng Chính phủ sẽ không huy động bằng cách phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách, mà huy động tư hơn 50.000 tỷ won (39 tỷ USD) nguồn thu thuế dự kiến vượt chỉ tiêu trong năm nay, như thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp.Phương án này dự kiến sẽ gây ra nhiều tranh cãi, do Chính phủ ước tính về nguồn thu thuế cả năm trong khi hiện tại mới chỉ đang tháng 5.