Mỹ và tổ chức quốc tế ủng hộ việc hỗ trợ Bắc Triều Tiên phòng dịch COVID-19

Các chuyên gia y tế đang đưa ra khả năng số ca nhiễm COVID-19 trên thực tế tại Bắc Triều Tiên còn nhiều hơn con số nước này công bố do thiếu thiết bị xét nghiệm.Chuyên gia y tế thuộc Đại học Harvard (Mỹ) Kee Park cho biết Bắc Triều Tiên không có đủ trang thiết bị để truy vết và theo dõi bệnh nhân COVID-19, cũng như năng lực điều trị còn yếu kém.Nếu xét đến tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới tính đến nay là 1%, thì số ca bệnh nguy kịch và tử vong tại miền Bắc được dự đoán là sẽ tăng mạnh.Theo ông Kee Park, hiện nay đã có nhiều bệnh nhân Bắc Triều Tiên phải nhập viện điều trị, do đó việc hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19 dạng uống "Paxlovid" của hãng dược Pfizer và trang thiết bị chẩn đoán là rất cấp bách, phải đưa ra kế hoạch cung cấp vắc-xin cho nước này trung và dài hạn.Chính phủ Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh lập trường ủng hộ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế cho miền Bắc mặc dù Washington hiện không có kế hoạch chia sẻ vắc-xin cho nước này.Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác để cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới, tán thành việc phân bổ vắc-xin của hãng dược Pfizer cho Bắc Triều Tiên và cũng đã đưa ra phương án cụ thể.Bình Nhưỡng thời gian qua đã từ chối nhận hỗ trợ vắc-xin từ COVAX và có vẻ ưa chuộng vắc-xin công nghệ mRNA như của Pfizer hay Moderna hơn.Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường ủng hộ hợp tác liên Triều nhằm ngăn dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi miền Bắc hợp tác với cộng đồng quốc tế để triển khai tiêm chủng vắc-xin nhanh chóng.Các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho biết đang tiếp cận và tìm kiếm đối sách hỗ trợ Bắc Triều Tiên. Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc phát biểu sẵn sàng cùng các đối tác hỗ trợ nhân đạo cho người dân nếu Bình Nhưỡng cần sự giúp đỡ.Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cho biết đến nay, miền Bắc không có thông báo chính thức hay yêu cầu hỗ trợ nào.