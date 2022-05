Nhà phát triển tiền điện tử Luna và TerraUSD thừa nhận thất bại

Photo : KBS News

Liên quan tới việc đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm, Giám đốc điều hành công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh Do Kwon), ngày 13/5 (giờ địa phương) đã lần đầu xin lỗi và thừa nhận thất bại về dự án tiền điện tử.Trên trang Twitter cá nhân cùng ngày, ông Kwon cho biết trong nhiều ngày qua, ông đã gọi điện cho những thành viên trong cộng đồng Terra, nhân viên, bạn bè, gia đình đang bị cú sốc vô cùng lớn sau khi đồng UST thất bại trong việc duy trì giá trị so với đồng USD. Sản phẩm mà ông phát minh ra đang gây ra nỗi khổ cho nhiều người.Mặc dù ông suy nghĩ rằng việc hình thành một loại tiền phi tập trung là hợp lý trong nền kinh tế phi tập trung, nhưng UST hiện tại không phải là loại tiền như vậy. Ông Kwon thừa nhận tiền ổn định (Stablecoin) UST đã thất bại.Ông này khẳng định bản thân hay bất cứ cơ quan, tổ chức nào có liên quan không hề được hưởng lợi từ vụ việc vừa qua. Ông đã không bán đồng Luna hay UST trong cuộc khủng hoảng lần này.Luna và UST đã trở nên gần như vô giá trị sau khi tụt giá thê thảm, trong khi đồng Bitcoin cũng giảm giá mạnh, gây cú sốc tới thị trường tiền ảo toàn cầu. Sàn giao dịch tiền ảo Coinbase (Mỹ) cho biết giá đồng Luna hiện tại là 0,0001 USD, tức gần như vô giá trị.Nối tiếp sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới Binance, các sàn giao dịch trong nước như Upbit hay Bithumb trên thực tế đang công bố kế hoạch "hủy niêm yết" với các đồng tiền này. Trên mạng internet, hàng loạt nhà đầu tư kêu than thiệt hại.Hiện tại, vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới các đồng tiền này sụt giá thê thảm, liệu có phải do việc Mỹ nâng lãi suất cơ bản đã khiến dòng tiền trên thị trường tiền ảo cạn kiệt, hay một thế lực nào đã gây ra điều này.Tuy nhiên, có ý kiến chỉ ra rằng khác với tiền tệ được bảo lãnh bởi một Chính phủ, thị trường tiền ảo được hình thành dựa trên niềm tin của người dùng, nên không tránh khỏi lung lay trước các yếu tố bên ngoài.Tờ Guardian (Anh) ví đợt "rơi tự do" lần này của tiền điện tử như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2018. Tuy nhiên, các cơ quan tài chính trong nước thậm chí đang không thể ước tính được quy mô thiệt hại do không có quyền giám sát với một đồng tiền nhất định trên thị trường tiền điện tử.