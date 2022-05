Hàn Quốc lập đối sách trung và dài hạn với việc Ấn Độ dừng xuất khẩu lúa mỳ

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 15/5 đánh giá việc Ấn Độ công bố dừng xuất khẩu lúa mỳ ít ảnh hưởng tới Hàn Quốc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài sẽ có thể dẫn tới giá lúa mỳ quốc tế gia tăng, nên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.Bộ Nông lâm sẽ thường xuyên rà soát tình hình thị trường ngũ cốc thế giới, tích cực lập đối sách trung và dài hạn như nâng cao tỷ lệ tự cung tự cấp trong nước, đảm bảo nguồn cung ổn định từ nước ngoài.Trước đó, Tổng cục Phòng vệ thương mại (DGTR), cơ quan trực thuộc Bộ Công thương Ấn Độ, ngày 13/5 công bố cấm xuất khẩu lúa mỳ ra nước ngoài ngay lập tức với lý do là nhằm đảm bảo an ninh lương thực do giá lúa mỳ quốc tế leo thang.Ấn Độ là nước sản xuất lúa mỳ lớn thứ ba thế giới sau Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, nhưng nước này chủ yếu tiêu thụ lúa mỳ trong nước. Lượng xuất khẩu lúa mỳ của Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 4% lượng xuất khẩu lúa mỳ toàn thế giới.Mặc dù chiếm tỷ lệ không lớn nhưng do Chính phủ Ấn Độ đã xúc tiến mở rộng xuất khẩu lúa mỳ trong thời gian qua, nên việc nước này đột ngột công bố dừng toàn bộ xuất khẩu được dự báo sẽ đẩy giá lúa mỳ thế giới tăng cao hơn nữa.Trong năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu 3,34 triệu tấn bột mỳ và lúa mỳ làm thức ăn gia súc, trong đó bột mỳ được nhập khẩu toàn bộ từ Mỹ, Australia và Canada, còn lúa mỳ dùng làm thức ăn gia súc thì chủ yếu nhập từ Ukraine, Mỹ và Nga.Giới doanh nghiệp trong nước cho biết lượng bột mỳ trong nước đủ dùng tới đầu tháng 8 và lúa mỳ làm thức ăn gia súc thì đủ tới đầu tháng 10.