Tổng thống Yoon Suk-yeol đề nghị Quốc hội phối hợp thông qua dự thảo ngân sách bổ sung

Photo : YONHAP News

6 ngày sau lễ nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/5 đã lần đầu có bài phát biểu trước Quốc hội về dự thảo ngân sách bổ sung.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều điều kiện khó khăn về kinh tế trong và ngoài nước. Sự thay đổi về kinh tế, chính trị quốc tế đang là một thách thức lớn với nền kinh tế Hàn Quốc, vốn đạt được tăng trưởng nhờ xuất khẩu trong xu hướng toàn cầu hóa thời gian qua. Thị trường tài chính trong và ngoài nước cũng đang rất bất ổn. Giá cả leo thang, lãi suất cao đang gây gánh nặng lớn hơn cho tầng lớp yếu thế, đặc biệt là các tiểu thương bị thiệt hại lớn sau một thời gian oằn mình chống đỡ đại dịch COVID-19.Đặc biệt, tình hình an ninh cũng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bắc Triều Tiên liên tục đẩy cao hệ thống vũ khí hạt nhân, phóng tên lửa và có dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân.Trong tình hình trên, Tổng thống khẩn thiết đề nghị sự hợp tác của chính giới, bất kể đảng phái nào.Trước đó, Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2022 có quy mô 59.400 tỷ won (46,25 tỷ USD) tại cuộc họp Nội các đầu tiên ngày 12/5.Về hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 sắp tới, ông Yoon cho biết sẽ cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận phương án hợp tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua sáng kiến "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF).Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề an ninh kinh tế đa dạng, không chỉ dừng lại ở phương án ổn định chuỗi cung ứng mà còn trong cả nền kinh tế số, trung hòa carbon. Chính phủ rất cần sự giúp đỡ của Quốc hội để có thể mở rộng hợp tác an ninh kinh tế với các nước lớn, đi đầu trong việc thiết lập các quy định quốc tế liên quan.Về việc hỗ trợ Bắc Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19, Tổng thống cho biết sẽ tích cực hỗ trợ miền Bắc như về thuốc men trong đó có cả vắc-xin, dụng cụ và nhân lực y tế, chỉ cần miền Bắc đồng ý.Tổng thống một lần nữa nhấn mạnh luôn sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, tách biệt tới tình hình chính trị, quân sự liên Triều. Seoul sẽ hỗ trợ cần thiết cho người dân miền Bắc đang bị đe dọa bởi virus COVID-19.Trước bài phát biểu, Tổng thống Yoon đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug và ban lãnh đạo các đảng, đề nghị Quốc hội hợp tác phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo.