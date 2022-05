Photo : KBS News

Tại hội thảo "Tình hình lây nhiễm biến thể Omicron tại Bắc Triều Tiên và đối phó của Hàn Quốc" do Viện nghiên cứu hòa bình thống nhất thuộc Đại học quốc gia Seoul tổ chức vào ngày 16/5, Giáo sư Oh Myoung-don, khoa Nội truyền nhiễm thuộc Đại học Y, Đại học quốc gia Seoul đưa ra tính toán rằng số ca tử vong do COVID-19 tại miền Bắc có thể lên tới 34.540 người, áp dụng tỷ lệ tử vong khác nhau theo từng độ tuổi trên dân số Bắc Triều Tiên.Dân số Bắc Triều Tiên được giáo sư Oh lấy theo số liệu ước tính của Liên hợp quốc. Tỷ lệ tử vong được tính toán theo tỷ lệ tử vong do biến thể Omicron tại Hong Kong. Xét tới việc Bắc Triều Tiên có môi trường y tế lạc hậu hơn Hong Kong, thì con số tử vong trên thực tế còn có thể lớn hơn con số đưa ra.Giáo sư Oh nhận định biến thể Omicron bắt đầu lây lan tại Bắc Triều Tiên từ trung tuần tháng trước, xét tới "khoảng thời gian nhân đôi", khi số ca mắc mới nhân gấp đôi trong vòng hai đến ba ngày.Cho tới ngày 15/5, Bắc Triều Tiên công bố đã ghi nhận hơn 1,21 triệu ca sốt. Nếu "khoảng thời gian nhân đôi" là trong vòng ba ngày, thì có nghĩa là số ca mắc vào ngày 15/4 là 1.213 ca.Về số ca tử vong mà miền Bắc công bố là 50 ca được cho là thấp so với con số hơn 1,21 triệu ca sốt, giáo sư Oh chỉ ra rằng sẽ mất một khoảng thời gian từ khi mắc COVID-19 tới khi tử vong, nên số tử vong thường sẽ tăng sau đó.