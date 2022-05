Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm xuống ngưỡng 100.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 16/5, Hàn Quốc ghi nhận 13.296 ca nhiễm COVID-19, giảm 12.000 ca so với số liệu một ngày trước và ít hơn 7.200 ca so với cách đây một tuần. Đây là lần đầu tiên sau 104 ngày kể từ 1/2, số ca nhiễm mới trong ngày giảm xuống ngưỡng 100.000 ca.Số ca bệnh nguy kịch là 345 ca, duy trì ở ngưỡng 300 ca một tuần liên tiếp. Thêm 35 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Thời gian 4 tuần chuẩn bị để Chính phủ điều chỉnh hạ cấp độ bệnh dịch COVID-19 từ mức cao nhất là cấp 1 xuống cấp 2 sẽ kết thúc vào ngày 22/5.Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ theo dõi xu hướng số ca nhiễm trong tuần này, cùng năng lực ứng phó của hệ thống y tế và tham khảo ý kiến chuyên gia để quyết định có trì hoãn thời điểm bước vào “giai đoạn ổn định” phục hồi đời sống thường nhật hay không vào khoảng ngày 20/5.Theo đó, quy định về việc cách ly bắt buộc 7 ngày đối với bệnh nhân COVID-19 có thể thay đổi. Hiện nay, Chính phủ cho biết nếu số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần ở mức dưới 100.000 ca, thì hệ thống y tế có thể ứng phó mà không gặp trở ngại. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn rất thận trọng trước nguy cơ phát sinh làn sóng lây nhiễm mới.Liên quan đến khả năng hỗ trợ vật phẩm phòng dịch COVID-19 cho Bắc Triều Tiên, cơ quan phòng dịch cho biết lượng vắc-xin có sẵn trong nước dư dả nên có thể xem xét hỗ trợ vắc-xin cho miền Bắc. Nhưng thuốc điều trị nên được ưu tiên sử dụng trong nước.