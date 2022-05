Ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân đạt tỷ lệ ủng hộ cao ở vị trí Thị trưởng Seoul, Incheon

Photo : YONHAP News

Ba đài truyền hình phát sóng mặt đất là KBS, MBC, SBS đã tiến hành thăm dò ý kiến về tỷ lệ ủng hộ cử tri ở 6 khu vực đối với các ứng cử viên lớn trong cuộc bầu cử địa phương 1/6 tới.Ở vị trí Thị trưởng Seoul, tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên Song Young-gil (đảng Dân chủ đồng hành) đạt 29,5%, ứng cử viên Oh Se-hoon (đảng Sức mạnh quốc dân) đạt 49,1%. Mặc dù khoảng cách giữa hai ứng cử viên đã thu hẹp so với cuộc thăm dò KBS tiến hành trước đó, nhưng vẫn còn cách biệt rất lớn ngoài phạm vi sai số.Ở vị trí Thị trưởng Incheon, ứng cử viên Park Nam-choon (đảng Dân chủ đồng hành), là Thị trưởng đương nhiệm, đạt tỷ lệ ủng hộ 30,4%. Ứng cử viên Yoo Jung-bok (đảng Sức mạnh quốc dân), Thị trưởng tiền nhiệm, đạt tỷ lệ ủng hộ 37,5%, cao hơn 7,1% trong phạm vi sai số.Cuộc đua vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi dần trở nên quyết liệt hơn. Ứng cử viên Kim Dong-yeon (đảng Dân chủ đồng hành) đạt tỷ lệ ủng hộ 37,3%, ứng cử viên Kim Eun-hye (đảng Sức mạnh quốc dân) đạt tỷ lệ ủng hộ 36,1%, chênh lệch 1,2% trong phạm vi sai số, khoảng cách thu hẹp hơn so với mức 3,1% trong cuộc thăm dò trước đó.Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân tại Seoul và các địa phương lân cận thủ đô ở ngưỡng cao 40%, được phân tích là ảnh hưởng từ việc tân Tổng thống nhậm chức. Tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành tương tự hoặc tăng nhẹ so với cuộc thăm dò ý kiến trước đó, có thể do tầng lớp cử tri ủng hộ đảng này đang tập hợp lại trước thềm bầu cử.Kết quả thăm dò trên do ba đài truyền hình ủy thác cho ba công ty thăm dò ý kiến trong đó có Hankook Research tiến hành trong hai ngày 14-15/5, ngay sau khi thời hạn đăng ký ứng cử viên bầu cử địa phương kết thúc. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1% đến 3,5%. Ba đài truyền hình dự kiến sẽ đồng tiến hành thăm dò ý kiến tại địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử 1/6 tới.