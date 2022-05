Seoul nhất trí tách “Quy tắc quyền riêng tư xuyên biên giới” ra khỏi APEC

Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai của Nhật Bản ngày 16/5 đưa tin 7 nước thành viên thuộc Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đã nhất trí tách Quy tắc quyền riêng tư xuyên biên giới (Cross-Border Privacy Rules, CBPR) ra khỏi APEC, và cho ra mắt “CBPR toàn cầu”.Ra mắt vào năm 2011, CBPR là hệ thống đánh giá và chứng nhận bảo vệ thông tin cá nhân của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển thông tin cá nhân một cách an toàn giữa các nước thành viên APEC.9 quốc gia hiện đang tham gia Quy tắc quyền riêng tư xuyên biên giới gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Đài Loan, Philippines, Singapore, Australia và Mexico. Trong đó, trừ Australia và Mexico, 7 nước còn lại đã đạt được thỏa thuận về việc đồng ý thiết lập CBPR toàn cầu trên nền tảng tách CBPR độc lập khỏi APEC.Tờ báo phân tích mục đích thành lập CBPR toàn cầu do lo ngại về các dữ liệu sẽ bị rò rỉ sang Trung Quốc và Nga, hai nước thuộc APEC, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối dữ liệu sang các nước không phải thành viên APEC như khu vực Nam Mỹ.Việc thành lập Quy tắc quyền riêng tư xuyên biên giới toàn cầu do Mỹ, nước cạnh tranh quyền bá chủ với Trung Quốc, dẫn dắt. Tháng 6 năm 2020, Washington từng đều xuất tách CBPR ra khỏi APEC để các nước không phải thành viên APEC có thể tham gia.