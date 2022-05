Hàn Quốc lần đầu ghi nhận ca mắc biến thể BA.4 và BA.5

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 17/5, Hàn Quốc ghi nhận 35.117 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp đôi so với ngày hôm trước, nhưng là mức thấp nhất trong vòng 15 tuần xét riêng trong các ngày thứ Ba.Số ca nguy kịch là 333 người, 8 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 300 ca. Thêm 27 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong đạt 0,13%. Cơ quan phòng dịch nhận định số ca mắc mới vẫn đang duy trì xu hướng giảm trong vòng 8 tuần gần đây, nhưng tốc độ giảm đang chững lại.Trong ngày 16/5, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc lần đầu ghi nhận một ca mắc biến thể BA.4 và hai ca mắc biến thể BA.5. Đây là hai biến thể phụ của biến thể Omicon đang gây ra làn sóng tái bùng phát COVID-19 ở Nam Phi. Ngoài ra, Hàn Quốc ghi nhận thêm 13 ca biến thể phụ BA.2.12.1 đang lây lan mạnh ở New York (Mỹ), nâng tổng số ca mắc biến thể này trong nước lên 19 ca.Mặt khác, cơ quan phòng dịch cho biết đã bắt tay vào điều tra kháng thể với người dân sinh sống trên toàn bộ 17 tỉnh, thành cả nước từ tháng này, nhằm đánh giá về quy mô số ca nhiễm tự nhiên trong cộng đồng và rủi ro lây nhiễm.Cơ quan phòng dịch sẽ cân nhắc tới xu hướng số ca mắc mới, nguồn lực đối phó y tế để quyết định về thời điểm dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly với người mắc COVID-19 trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào thứ Sáu tuần này (20/5).