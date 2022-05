Tổ chức Y tế thế giới lo ngại tình hình lây lan COVID-19 tại Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Các tổ chức y tế quốc tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Triều Tiên, lo ngại dịch bệnh sẽ lây lan nhanh do trong thời gian qua, chính quyền miền Bắc lựa chọn phong tỏa chặt hơn là tiêm vắc-xin cho người dân.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Giám đốc khu vực Đông Nam Á Poonam Khetrapal Singh, cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng và nguy hiểm của dịch COVID-19 tại Bắc Triều Tiên, nước vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng vắc-xin virus này.Trên thực tế, Bắc Triều Tiên được phân loại là nước chưa triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Do đó, nếu nước này không đối phó thích hợp thì dịch bệnh có nguy cơ lây lan rất nhanh. WHO nhấn mạnh đã sẵn sàng để hỗ trợ cho chính quyền miền Bắc và vẫn đang chờ thông tin liên quan từ Bình Nhưỡng.Tổ chức Y tế thế giới chỉ ra các lĩnh vực có thể hỗ trợ cho miền Bắc là xét nghiệm COVID-19, quản lý ca mắc, hỗ trợ về y tế như thuốc điều trị.Trong khi đó, tổ chức Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) tuyên bố sẽ hợp tác với Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX) trong việc hỗ trợ vắc-xin cho miền Bắc.Các tổ chức trên cho biết hiện tại, không có vắc-xin được phân bổ cho Bắc Triều Tiên. Việc phân bổ vắc-xin được căn cứ theo đề nghị từ các nước trong năm nay, nhưng miền Bắc vẫn chưa hề đề nghị phân bổ. Nếu Bình Nhưỡng đề nghị thì các tổ chức trên sẽ cân nhắc các yếu tố để quyết định có hỗ trợ vắc-xin hay không. Cả hai tổ chức cho biết sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ thông tin với cơ quan y tế của Bắc Triều Tiên.