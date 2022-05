Doanh thu tập đoàn lớn Hàn Quốc quý I năm 2022 đạt hơn 620 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên đánh giá về tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc mang tên "CEO Score" ngày 17/5 công bố kết quả khảo sát đối với 344 trên tổng số 500 tập đoàn trong nước nộp báo cáo tài chính quý I năm nay.Theo đó, tổng doanh thu quý I của các tập đoàn này đạt 793.005,5 tỷ won (620,12 tỷ USD), tăng 131.013,8 tỷ won (102,45 tỷ USD), tương đương 19,8%, so với 661.900 tỷ won (517,64 tỷ USD) của quý I năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tổng doanh thu của các doanh nghiệp này vượt mốc 700.000 tỷ won (547,43 tỷ USD).Cụ thể, doanh nghiệp điện, điện tử và công nghệ thông tin gồm tập đoàn Samsung đạt doanh thu 143.336,2 tỷ won (112,1 tỷ USD), dẫn đầu trong số các ngành kinh doanh nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn bùng nổ. Ngành có doanh thu lớn tiếp theo là hóa dầu 101.411 tỷ won (79,32 tỷ USD), ô tô và phụ tùng 80.391,3 tỷ won (62,89 tỷ USD), bảo hiểm 67.186,9 tỷ won (52,55 tỷ USD), chứng khoán 48.191,8 tỷ won (37,7 tỷ USD), doanh nghiệp Nhà nước 45.370,3 tỷ won (35,49 tỷ USD), ngân hàng 42.773 tỷ won (33,46 tỷ USD).18 trên 20 ngành có doanh thu tăng, gồm hóa dầu tăng 29.561,2 tỷ won (23,12 tỷ USD) (41,1%). Tiếp theo là công nghệ thông tin điện, điện tử tăng 18,3%, tương đương 22.138,3 tỷ won (17,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, doanh thu ngành đóng tàu-máy móc-thiết bị giảm 601,3 tỷ won (470,32 triệu USD) (2,7%), viễn thông giảm 261,7 tỷ won (204,69 triệu USD) (1,8%) do suy thoái kinh tế và phân chia đầu tư do chuyển đổi công ty cổ phần tài chính của SK Telecom.Cụ thể, doanh thu tập đoàn Samsung đạt 12.393 tỷ won (9,69 tỷ USD), tăng 19%. Doanh nghiệp có lợi nhuận kinh doanh nhiều thứ hai là Tổng công ty khí gas (KOGAS) 6.268,1 tỷ won (4,9 tỷ USD), tăng 81,3%. Công ty chứng khoán Meritz 5.985,9 tỷ won (4,68 tỷ USD), tăng 123,7%; Posco Holdings 5.269,2 tỷ won (4,12 tỷ USD), tăng 32,8%; SK Energy 5.238,8 tỷ won (4,1 tỷ won), tăng 101,7%.Tổng lợi nhuận kinh doanh quý I của các doanh nghiệp được khảo sát là 62.326,6 tỷ won (48,77 tỷ USD), tăng 5,4% so với quý I năm ngoái. Ngành đạt lợi nhuận kinh doanh cao nhất là IT, điện, điện tử với 21.200,1 tỷ won (16,58 tỷ USD), trong đó đứng đầu là Samsung với lợi nhuận kinh doanh đạt 4.738,5 tỷ won (3,71 tỷ USD), tăng 50,5%. Lợi nhuận kinh doanh của hãng vận tải biển HMM bằng một nửa Samsung, đạt 2.129,3 tỷ won (1,67 tỷ USD) (tăng 208,9%); tiếp theo là SK Hynix (tăng 115,9%), SK Energy (tăng 323,3%), Posco Holdings 750,2 tỷ won (tăng 45,4%).