MV nhạc truyền thống Hàn Quốc thắng giải “Âm nhạc thế giới hay nhất” tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Trung tâm âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc ngày 15/5 cho biết video âm nhạc mang tên “New Ritual” (tạm dịch: Nghi thức mới) ngày 10/5 đã được chọn để trao giải trong hạng mục "Âm nhạc thế giới hay nhất" (Best World Music) của Giải thưởng Video âm nhạc California lần thứ 5.MV “Nghi thức mới” do nhóm nhạc truyền thống hai thành viên mang tên SaaWee trình bày, được quay tại nhà thờ Công giáo theo phong cách nhà truyền thống Hanok. Tác phẩm sẽ được trao giải vào tháng 7 tới. Lễ trao giải MV California là sự kiện thường niên do Đài truyền hình Mỹ Taest TV tổ chức.Dự án sản xuất MV nhạc truyền thống Hàn Quốc do Trung tâm âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc tiến hành nhằm hỗ trợ các nhóm nhạc truyền thống tư nhân của Hàn Quốc bị mất cơ hội biểu diễn tại rạp do đại dịch COVID-19 thời gian qua.Từ ngày 8/6 đến cuối năm nay, Trung tâm dự kiến ​​phát hành tổng cộng 30 clip vào mỗi thứ Tư hàng tuần thông qua kênh Youtube của trung tâm này.