Hàn Quốc bắt đầu sản xuất đại trà ngư lôi hạng nặng thế hệ mới gắn trên tàu ngầm

Photo : KBS News

Viện công nghệ và chất lượng quốc phòng (Defense Agency for Technology and Quality-DTAQ) (lần đầu xuất hiện) cho biết đã hoàn tất thành công thử nghiệm bắn kiểm chứng chất lượng ngư lôi hạng nặng II “Cá mập hổ” (Beom Sang Eo) vào ngày 9/5 trên bãi bắn thử trên vùng biển phía Đông (Hàn Quốc) và bắt đầu đưa vào sản xuất đại trà để triển khai thực tế.Viện công nghệ và chất lượng quốc phòng giải thích trong lần bắn thử đầu tiên lắp trên tàu ngầm Chang Bogo-II (lớp 1.800 tấn) hồi tháng 3, ngư lôi đã đi trúng mục tiêu, sau đó tiếp tục bắn thử thành công khi gắn trên tàu ngầm Chang Bogo-III (lớp 3.000 tấn).Ngư lôi hạng nặng II “Cá mập hổ” được phát triển trong nước vào năm 2019, sau ngư lôi "Cá mập trắng" (Baek Sang Eo), dự kiến sẽ được lắp trên tàu ngầm Chang Bogo-II và Chang Bogo-III. So với ngư lôi hạng nặng hiện có, ngư lôi hạng nặng II được cải thiện hơn về tốc độ, tính năng thăm dò và tầm bắn.