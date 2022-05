Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tham gia sáng kiến "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF), một sáng kiến về hợp tác kinh tế khu vực do Mỹ khởi xướng.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh tuyên bố ra mắt sáng kiến IPEF do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 24/5 tới.Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 17/5 (giờ địa phương) đã chính thức xác nhận về việc ra mắt sáng kiến IPEF trong thời gian Tổng thống Joe Biden công du Nhật Bản từ ngày 22-24/5Bà Raimondo cho biết trong thời gian qua, Mỹ đã trao đổi về sáng kiến này với các nước khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và đã có nhiều nước yêu cầu Washington thực thi chiến lược kinh tế tích cực hơn nữa để khẳng định sự hiện diện tại khu vực.Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ chính thức công bố về lịch trình ra mắt sáng kiến IPEF. Đây là một sáng kiến về hợp tác kinh tế được Tổng thống Biden công bố lần đầu vào tháng 10 năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), nhằm tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng và hạ tầng với các nước đồng minh, đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trên thực tế, IPEF thiên về tính chất kìm hãm sức ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc trong khu vực.Dự kiến ngoài Hàn Quốc sẽ có các nước Nhật Bản, Australia, New Zealand, Singapore và Philippines tham gia sáng kiến này.Mặt khác, trong thời gian công du Hàn Quốc và Nhật Bản, Tổng thống Biden dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh QUAD, cơ chế hợp tác an ninh giữa 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, tiếp tục có bước đi kiềm chế Trung Quốc.