KDI hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 xuống 2,8%

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 18/5 đánh giá bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế và dịch COVID-19, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang duy trì được đà hồi phục nhờ xuất khẩu khả quan.Tuy nhiên, KDI hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Hàn Quốc từ mức 3% xuống 2,8%, trong bối cảnh tiêu dùng tư nhân quý I vừa qua thấp hơn dự đoán, giá nguyên vật liệu leo thang, lãi suất tăng.Trưởng phòng Dự báo kinh tế của KDI Jeong Kyu-cheol cho biết lãi suất thị trường tăng trở thành yếu tố kéo nền kinh tế đi xuống. Tiếp đó là các yếu tố bất ổn bên ngoài tác động tiêu cực tới xuất khẩu.KDI cũng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm sau sẽ ở mức 2,3%, thấp hơn 0,5% so với dự báo tỷ lệ tăng trưởng trong năm nay. Viện nghiên cứu nhận định mặc dù tiêu dùng tư nhân sẽ được hồi phục, nhưng xu hướng tăng xuất khẩu sẽ chững lại, cán cân thương mại cũng sẽ xấu đi. Thêm vào đó, trong trường hợp bất ổn cung cầu nguyên vật liệu kéo dài, nền kinh tế Trung Quốc đi xuống, thì kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ co hẹp hơn.KDI nhận định giá tiêu dùng cả năm nay sẽ tăng 4,2%. Tuy nhiên, giá tiêu dùng năm sau sẽ chỉ tăng 2,2% do giá dầu quốc tế ổn định trở lại, và giá tiêu dùng năm nay đã tăng cao.Viện nghiên cứu cho rằng để ổn định giá cả, Chính phủ cần từng bước nâng tiếp lãi suất cơ bản và bình thường hóa chính sách tài khóa như mức thâm hụt cán cân tài chính và sự gia tăng nợ quốc gia.