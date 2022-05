Mỹ sẵn sàng đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích khi Tổng thống Biden thăm Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng Mỹ ngày 18/5 (giờ địa phương) công bố lịch trình thăm Hàn Quốc 3 ngày 2 đêm của Tổng thống Joe Biden, bắt đầu từ ngày 20/5.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết đây là chuyến công du đầu tiên của ông Biden tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, diễn ra vào một thời điểm cực kỳ quan trọng. Lãnh đạo Nhà Trắng dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về chương trình hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.Đặc biệt, ông Sullivan đề cập tới khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích như phóng tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân trong thời gian Tổng thống Biden thăm Hàn Quốc và Nhật Bản, nhấn mạnh Washington sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khẩn cấp.Cố vấn Sullivan cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng điều chỉnh trạng thái sẵn sàng quân sự cả trong ngắn hạn và dài hạn nếu cần thiết, nhằm cung cấp năng lực phòng thủ và răn đe cho các đồng minh.Sau chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thống Biden sẽ thăm tiếp Nhật Bản vào ngày 22/5, dự kiến có các bước đi kiềm hãm Trung Quốc, như tổ chức Hội nghị thượng đỉnh QUAD, cơ chế thảo luận an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương gồm 4 nước mỹ, Ấn Độ, Australia và New Zealand, và chính thức ra mắt sáng kiến "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF) có sự tham gia của Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.Ông Sullivan nhấn mạnh IPEF là một hiệp định kinh tế thế kỷ XXI được thiết kế để đối phó với những thách thức kinh tế mới, bao quát từ việc thiết lập quy chế kinh tế số cho với việc xây dựng chuỗi cung ứng có năng lực hồi phục.