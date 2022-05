Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia công tác giám sát nước thải nhiễm xạ nhà máy Fukushima của IAEA

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết Seoul sẽ tham gia vào công tác giám sát độc lập do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiến hành, liên quan tới kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Chính phủ Nhật Bản.Quan chức này nhấn mạnh với tư cách là một nước đương sự, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục trao đổi và thảo luận song phương với Nhật Bản về vấn đề này.Cùng ngày, Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) về việc pha loãng nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 có chứa chất phóng xạ tritium để xả ra biển.Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản có kế hoạch thu thập ý kiến chung trong khoảng một tháng rồi công bố kết quả thẩm định cuối cùng.Quan chức Bộ Ngoại giao giải thích trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt lập trường về vấn đề này thông qua hai buổi họp báo tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, yêu cầu phía Nhật Bản đưa thêm thông tin và giải thích về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển và báo cáo đánh giá tác động xạ.Quan chức này nhấn mạnh trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của người dân lên hàng đầu, nỗ lực hết sức để quá trình xử lý nước thải nhiễm xạ của Tokyo được thực hiện một cách an toàn xét trên quan điểm khoa học và khách quan, phù hợp với tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế.