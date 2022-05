Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 18/5 đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi nhậm chức với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, chia sẻ ý kiến về các vấn đề an ninh nổi cộm thời gian gần đây, tái khẳng định về mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng tình rằng tình hình bán đảo Hàn Quốc, khu vực và quốc tế đang hết sức nghiêm trọng, sự hợp tác chặt chẽ giữa Seoul và Washington là quan trọng hơn bao giờ hết.Tiếp đó, Bộ trưởng hai nước lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp và động thái chuẩn bị thử hạt nhân thời gian gần đây của Bắc Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, là hành vi khiêu khích đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế.Hai bên đã thảo luận về các vấn đề nổi cộm của liên quân Hàn-Mỹ như triển khai diễn tập cơ động thực tế, phương án duy trì trạng thái phòng thủ liên quân chặt chẽ, đối phó với các mối đe dọa từ miền Bắc. Đặc biệt, Bộ trưởng Lee đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ.Ông Lee nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là nền tảng chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Bộ trưởng Lee sẽ duy trì mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Bộ trưởng Austin, để Seoul có thể đóng vai trò trong nhiều vấn đề đa dạng như hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, ứng phó chiến sự Nga-Ukraine, trên cương vị là một quốc gia trụ cột trên thế giới.