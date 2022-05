Hàn Quốc mở cuộc họp rà soát tình hình nguồn cung dầu ăn

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu ăn do Indonesia hạn chế xuất khẩu dầu cọ, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 18/5 đã mở cuộc họp rà soát tình hình nguồn cung dầu ăn với 5 công ty cung cấp dầu ăn gồm CJ Cheiljedang, Lotte Food, Sajo Daerim, Nongshim và Ottogi.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực quyết định phối hợp với các doanh nghiệp, rà soát kỹ lưỡng tình hình cung cấp dầu ăn, đồng thời kiểm soát tình trạng người dân tích trữ dầu ăn không cần thiết do tâm lý lo ngại bất ổn về giá cả.Cụ thể, Bộ và các doanh nghiệp sẽ nhóm họp ít nhất một lần một tuần, chia sẻ thông tin về tình hình cung cầu dầu ăn và thảo luận phương án ổn định chuỗi cung ứng với các nhà phân phối lớn như chuỗi siêu thị. Để phòng ngừa hành vi gây rối trong quá trình phân phối, mỗi công ty sẽ tự lên kế hoạch rà soát tình hình đặt hàng.Bộ có kế hoạch tìm kiếm phương án hỗ trợ như áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng liên quan đến nhập khẩu dầu ăn, nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp do giá dầu ăn quốc tế leo thang.Các nhà cung cấp dầu ăn trong nước cho biết lượng tồn kho dầu ăn hiện tại đủ dùng trong khoảng hai đến 4 tháng và không có bất kỳ gián đoạn nào trong việc nhập khẩu dầu ăn và nguyên liệu, nên các doanh nghiệp không có kế hoạch tăng giá dầu ăn trong thời gian tới.Giới doanh nghiệp giải thích Chính phủ Indonesia đã cấm xuất khẩu dầu cọ vào tháng trước, nhưng các doanh nghiệp trong nước chủ yếu sử dụng dầu cọ từ Malaysia nên hiện tại không có sự gián đoạn lớn trong cung cầu. Ngoài ra, hiện nay nhập khẩu đậu nành, nguyên liệu sản xuất dầu đậu nành, vẫn thuận lợi, nguồn cung dầu hạt cải, dầu ô liu và dầu hạt hướng dương cũng không gặp trở ngại gì.Lượng tiêu thụ dầu ăn tại Hàn Quốc hàng năm là khoảng 1,14 triệu tấn, bao gồm 600.000 tấn dầu đậu nành và 200.000 tấn dầu cọ. Trong đó, 240.000 tấn dầu đậu nành và 40.000 tấn dầu ngô được sản xuất trong nước, 900.000 tấn còn lại được nhập khẩu.