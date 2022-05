Hàn Quốc duy trì quy định cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19 thêm 4 tuần nữa

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 20/5, Phó Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min cho biết do vẫn còn điểm đáng lo ngại, như phát hiện biến thể mới COVID-19 trong nước, Chính phủ quyết định duy trì quy định bắt buộc cách ly 7 ngày với người mắc COVID-19 trong vòng 4 tuần nữa, tức tới hết ngày 20/6, để đánh giá lại về tình hình dịch bệnh.Quyết định trên được Chính phủ đưa ra sau khi tham khảo ý kiến tư vấn của Ủy ban chuyên môn về quản lý nguy cơ bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA), các ban ngành hữu quan, chính quyền địa phương và tham khảo các trường hợp ở nước ngoài. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia dân sự để cụ thể hóa các tiêu chuẩn một cách hợp lý khi điều chỉnh quy định cách ly.Mặt khác, Chính phủ đã lập hướng dẫn tổ chức thi cuối kỳ, để các em học sinh mắc COVID-19 hoặc nghi nhiễm cũng có thể làm bài kiểm tra bình thường, đảm bảo công bằng trong học tập. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để phòng ngừa lây nhiễm phát sinh sau kỳ thi cuối kỳ, như bố trí đơn vị chuyên môn tới để khử trùng, quan sát triệu chứng nghi nhiễm trong vòng 10 ngày.Trong 4 tuần tới, Chính phủ sẽ dốc toàn lực để củng cố hệ thống y tế, phòng dịch, như nâng số cơ sở y tế khám chữa trực tiếp cho ca mắc COVID-19, tăng số giường bệnh cách ly cho các bệnh nhân phải nhập viện. Bộ trưởng đề nghị người dân thông cảm cho quyết định này của Chính phủ.Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 20/5, Hàn Quốc ghi nhận 25.125 ca mắc COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 20.000 ca, giảm 3.000 ca so với ngày 19/5. Đây là số ca mắc thấp nhất trong vòng 16 tuần (tính riêng trong các ngày thứ Sáu). Số ca tử vong tăng thêm 43 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tăng lên thành 23.885 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số bệnh nhân nguy kịch giảm 23 người, còn 251 người. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 16%. Hiện có hơn 168.000 người đang điều trị tại nhà. 86,8% dân số đã tiêm đủ các mũi vắc-xin cơ bản, 64,8% đã tiêm mũi ba, 7,2% đã tiêm mũi 4, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 4 ở người trên 60 tuổi đạt 26%.