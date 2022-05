Chỉ số giá sản xuất tháng 4 duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/5 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 4 đạt 118,02 điểm, tăng 1,1% so với một tháng trước.Dù mức tăng 1,1% trong tháng 4 thấp hơn mức tăng tháng 3 (1,5%), nhưng chỉ số giá sản xuất đã duy trì xu hướng tăng trong 4 tháng liên tiếp.Xét theo mặt hàng, chỉ số giá sản xuất điện, gas, nước sinh hoạt và xử lý rác thải tăng 4,5% trong vòng một tháng, mức tăng lớn hơn nhiều so với mức tăng một tháng trước (0,2%). BOK giải thích điều này là do giá các nhiên liệu chính để sản xuất điện năng như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), than bitum đều tăng cao, phản ánh vào giá điện, giá gas cũng tăng theo.Ngược lại, chỉ số giá sản xuất các mặt hàng công nghiệp lại tăng 1,2%, thấp hơn mức tăng 2,3% một tháng trước, được phân tích là do giá điện thoại di động, màn hình LCD dùng cho tivi giảm.Chỉ số giá sản xuất các mặt hàng nông lâm, thủy sản tăng 2%, trong đó các mặt hàng chăn nuôi tăng 7,4%, thủy sản tăng 2,6%, nhưng nông sản lại giảm 2,3%.Ở lĩnh vực dịch vụ, chỉ số giá sản xuất tăng 0,4% chủ yếu nhờ giá vận tải, nhà hàng khách sạn tăng. Điều này được phân tích là do giá nguyên liệu thực phẩm, đồ uống có cồn tăng, thêm vào đó là việc Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội khiến nhu cầu lưu trú tại các khách sạn tăng.