Tài xế gây tai nạn giao thông có hành động lái xe nguy hiểm cao gấp 1,5 lần so với tài xế không gây tai nạn

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông và Cơ quan An toàn giao thông Hàn Quốc ngày 20/5 công bố kết quả phân tích dữ liệu từ "máy đo tốc độ vòng quay" (Digital Tachograph) lắp trên 26.866 xe buýt, xe taxi, xe tải thương mại chạy quãng đường trên 10.000 km trong năm 2021.Trong số các tài xế được phân tích, có 8.792 người từng gây tai nạn giao thông, 18.074 người chưa từng gây tai nạn.Kết quả phân tích cho thấy các tài xế từng gây tai nạn có tần suất hành động lái xe nguy hiểm cao hơn khoảng 1,5 lần so với các tài xế không gây tai nạn.Hành động lái xe nguy hiểm ở đây là 11 hành động có thể gây ra tai nạn, như lái quá tốc độ, tăng tốc đột ngột, khởi hành đột ngột, giảm tốc độ đột ngột, dừng đột ngột, đổi làn đột ngột, vượt đột ngột, quay xe đột ngột.Cụ thể, tài xế xe buýt từng gây tai nạn có tần suất hành động lái xe nguy hiểm bình quân là 64,7 lần mỗi 100 km, cao gấp 1,72 lần so với tài xế không gây tai nạn. Tài xế taxi từng gây tai nạn có tần suất hành động lái xe nguy hiểm là 67 lần mỗi 100 km, cao gấp 1,3 lần so với tài xế taxi chưa từng gây tai nạn. Tài xế xe tải từng gây tai nạn cũng có tần suất lái xe nguy hiểm cao hơn gấp 1,61 lần so với tài xế không gây tai nạn.Một quan chức Bộ Địa chính và giao thông cho biết số liệu thống kê đã chứng minh được mối tương quan giữa hành động lái xe nguy hiểm của tài xế với việc xảy ra tai nạn giao thông ở mọi loại xe. Trong thời gian tới, Bộ Địa chính và giao thông sẽ tăng cường đào tạo và tuyên truyền để các tái xế lái xe thương mại không có các hành động lái xe nguy hiểm.