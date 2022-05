Lãnh đạo Hàn-Mỹ bắt đầu hội đàm thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu vào lúc 1 giờ 32 phút chiều ngày 21/5 tại văn phòng làm việc của Tổng thống Yoon ở quận Yongsan (Seoul).Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này gồm hội đàm quy mô nhỏ, hội đàm riêng giữa hai nhà lãnh đạo, và hội đàm mở rộng, kéo dài tổng cộng 90 phút.Tại cuộc hội đàm quy mô nhỏ có sự tham gia của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han, Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink.Tham dự hội đàm mở rộng, phía Hàn Quốc có 11 nhân sự như Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho, Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Lee Chang-yang, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han và ông Cho Tae-yong, người được chỉ định làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Phía Mỹ cũng có 11 người, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Cố vấn Sullivan, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink, Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Christopher Del Corso.Các nghị sự chính được thảo luận gồm vấn đề an ninh như phương án đối phó với hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, hợp tác an ninh kinh tế như "đồng minh công nghệ", hợp tác khu vực. Có thể hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận tập trung về phương án đẩy mạnh năng lực răn đe mở rộng với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh miền Bắc được cho là sắp sửa phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và thử hạt nhân lần thứ 7.Trong ngày 20/5, hai nhà lãnh đạo đã cùng tới thăm nhà máy chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung tại thành phố Peongtaek (tỉnh Gyeonggi), đồng tình về việc phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ từ mối quan hệ đồng minh quân sự-kinh tế thành đồng minh công nghệ. Do đó, có thể trong hội nghị lần này, Tổng thống hai nước sẽ trao đổi về hợp tác công nghệ và chuỗi cung ứng như chíp bán dẫn và pin.Sau hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo sẽ mở buổi họp báo chung và ra tuyên bố chung công bố kết quả hội nghị.Tối ngày 21/5, lãnh đạo hai nước sẽ tham dự tiệc chiêu đãi với sự tham gia của quan chức Chính phủ hai bên, lãnh đạo 10 tập đoàn lớn, tổ chức tại Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc.Trước đó, vào trưa ngày 21/5, Tổng thống Biden đã tới viếng và dâng hương, hoa tại Nghĩa trang quốc gia Seoul (quận Dongjak).Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm, ngày 22/5, Tổng thống Mỹ sẽ tới kiểm tra tình hình an ninh tại Trung tâm điều hành hàng không và vũ trụ Hàn Quốc (KAOC) ở thành phố Osan (tỉnh Gyeonggi), thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân, nơi chỉ huy tác chiến không quân trên toàn khu vực bán đảo Hàn Quốc. Đây cũng là lịch trình cuối cùng của ông Biden trong chuyến thăm Hàn Quốc dài ba ngày. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ lên đường thăm tiếp Nhật Bản.