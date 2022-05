Washington có lập trường thận trọng về việc thêm Hàn Quốc vào QUAD

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo với đoàn phóng viên Nhà Trắng đồng hành trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/5, một quan chức cấp cao Mỹ phát biểu hiện tại không cân nhắc đến việc thêm Hàn Quốc vào QUAD (cơ chế thảo luận an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhằm kìm hãm Trung Quốc). Mục tiêu của QUAD lúc này là phát triển và tăng cường những bài toán đã được đưa ra thay vì bổ sung nước thành viên mới.Như vậy, có thể thấy quan chức này đã thận trọng cho rằng QUAQ vẫn là một cơ chế còn tương tối non trẻ, cần chú ý vào vấn đề tìm kiếm phương án hợp tác tối ưu. Việc gia nhập thành viên mới cần được theo dõi thêm.QUAD được nâng cấp thành cơ chế cấp thượng đỉnh không lâu kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái. Do đó, mục tiêu hiện nay của QUAD vẫn là phát triển chương trình nghị sự đã được nêu ra và củng cố nội bộ hơn là bổ sung các quốc gia thành viên.Hơn nữa, Washington trong thời gian qua vẫn luôn bày tỏ lập trường không xúc tiến “QUAD Plus”, cơ chế có bổ sung thêm nước thành viên. Liên quan đến việc Hàn Quốc tham gia vào QUAD, quan chức cấp cao Mỹ từ chối đưa ra nhận định.Các nước thành viên QUAD sẽ nhóm họp thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai vào ngày 24/5 tại Nhật Bản.Tiếp đó, quan chức này nhận định việc Bắc Triều Tiên hạn chế di chuyển trong nước thời gian vừa qua đã gây ra cú sốc lớn, nay dịch COVID-19 lan rộng lại càng khiến tình hình này càng trở nên tồi tệ hơn. Bình Nhưỡng đến nay vẫn không đáp lại đề xuất ngoại giao của Washington một phần có thể là do tình hình dịch COVID-19 trong nước. Tổng thống Biden vẫn giữ lập trường nghiêm túc là theo đuổi ngoại giao với miền Bắc.Trong buổi hộp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ một ngày trước, Tổng thống Biden cho biết Mỹ đã xuất hỗ trợ vắc-xin COVID-19 cho Bắc Triều Tiên, song vẫn chưa nhận được phản hồi từ miền Bắc.Quan chức trên cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Chỉ 11 ngày sau khi ra mắt, Chính phủ mới của Hàn Quốc đã đạt được thành quả không hề dễ dàng là đưa ra được tuyên bố chung toàn diện và thực chất với Mỹ thông qua hội đàm thượng đỉnh song phương. Washington hài lòng với kết quả này.Về thời điểm tổ chức tập trận quân sự chung mở rộng của liên quân Hàn-Mỹ theo thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, quan chức này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tư thế chuẩn bị và hợp tác quân sự giữa hai nước, đồng thời cho rằng đây là vấn đề do quân đội quyết định.Ngoài ra, quan chức Mỹ từ chối trả lời về các nước tham gia vào "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF), một sáng kiến về hợp tác kinh tế khu vực do Mỹ khởi xướng.IPEF dự kiến sẽ có sự tham gia của Nhật Bản, Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Hàn Quốc; không loại trừ khả năng Philippines, Malaysia cũng sẽ tham gia.