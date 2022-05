Hàn Quốc và Mỹ nhất trí mở rộng tập trận chung song phương

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 diễn ra tại Seoul, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về ba nghị sự chính là đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế và phối hợp quốc tế, với phương hướng là phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành "đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu".Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng lên tiếng hối thúc Bắc Triều Tiên dừng phát triển vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Hai bên tái khẳng định miền Bắc đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhất trí triển khai các vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ trong tình huống nguy cấp, nhằm răn đe một cách thực chất mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng.Lãnh đạo hai nước quyết định sẽ thảo luận về phương án, thời điểm triển khai tài sản chiến lược của Mỹ, như máy bay ném bom chiến lược, thông qua Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) mà hai bên nhất trí tái khởi động sau 4 năm.Mặt khác, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng phạm vi và quy mô tập trận chung Hàn-Mỹ, được tiến hành chủ yếu bằng diễn tập sở chỉ huy trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Đặc biệt, hai bên đã thảo luận về diễn tập đối phó với chiến tranh hạt nhân, nhưng lại không đề cập tới phương án đối phó với sự phản đối quyết liệt từ miền Bắc. Thay vào đó, hai bên khẳng định vẫn để ngỏ con đường giải quyết vấn đề bằng ngoại giao, hối thúc miền Bắc quay trở lại đàm phán.Chủ đề an ninh kinh tế cũng là một nghị sự chính được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh. Lời phát biểu đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Hội nghị thượng đỉnh mở rộng đó là "chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế là an ninh và an ninh cũng chính là kinh tế". Sự hỗn loạn chuỗi cung ứng nảy sinh từ sự thay đổi trật tự an ninh quốc tế đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.Ông Yoon đề cập tới tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn và khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel thời gian qua, nhấn mạnh phải coi vấn đề an ninh kinh tế cũng giống như an ninh quân sự.Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra rằng phải phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ phù hợp với tình hình mới bằng hành động cụ thể chứ không phải chỉ bằng lời nói, suy xét tới lợi ích mang lại cho người dân hai nước.Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chiến tuyến hàng đầu trong cuộc cạnh tranh bá quyền Mỹ-Trung.Hàn Quốc chính thức tuyên bố tham gia sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng, xúc tiến hòa bình, tự do, mở cửa và thịnh vượng khu vực.Lãnh đạo Hàn-Mỹ cũng đồng tình về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Washington, bao gồm việc tăng cường ổn định tại eo biển Đài Loan, bảo đảm "tự do hàng hải" ở vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông) và khu vực khác.Ngoài ra, hai bên cũng đề cập tới QUAD, cơ chế hợp tác an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhằm kìm hãm Trung Quốc do Washington dẫn dắt. Trong Tuyên bố chung sau hội nghị, Tổng thống Biden còn bày tỏ hoan nghênh về sự quan tâm của Tổng thống Yoon tới cơ chế này.