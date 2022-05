Số ca nhiễm COVID-19 xuống dưới ngưỡng 10.000 ca sau 4 tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/5, Hàn Quốc ghi nhận 9.975 ca nhiễm COVID-19 mới, lần đầu xuống dưới ngưỡng 10.000 ca sau 4 tháng, kể từ ngày 25/1.Trong số ca nhiễm mới, nhóm nguy cơ rủi ro cao ngoài 60 tuổi là 1.541 ca (15,5%), dưới 18 tuổi là 2.280 ca (22,9%). Tổng số ca nhiễm COVID-19 từ đầu dịch đến nay là 17.967.672 ca.Số ca bệnh nguy kịch giảm 4 ca so với một ngày trước, còn 225 ca, dưới ngưỡng 200 ca 5 ngày liên tiếp.Thêm 22 ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong là 23.987 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Công suất giường bệnh dành cho ca bệnh nặng là 17,5%.Tính đến 0 giờ cùng ngày, cả nước có 154.050 ca nhiễm đang điều trị tại nhà, tăng 11.958 ca so với một ngày trước.Tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 4 đạt 7,4% dân số, tỷ lệ này ở nhóm trên 60 tuổi đạt 26,8%.Từ ngày 23/5, du khách khi nhập cảnh vào Hàn Quốc có thể xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên.Từ ngày 1/6, người nhập cảnh chỉ cần làm xét nghiệm PCR một lần trong vòng ba ngày sau khi nhập cảnh và không bắt buộc phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong ngày thứ 6 hoặc 7 sau khi nhập cảnh.Giới doanh nghiệp lữ hành bày tỏ kỳ vọng và cho biết sau khi các quy định phòng dịch được nới lỏng, số lượng tư vấn về du lịch quốc tế liên tục gia tăng. Số lượng đặt phòng cũng đang có xu hướng tăng.Việc cho phép thăm hỏi trực tiếp người thân tại bệnh viện và cơ sở điều dưỡng vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới. Những người chưa tiêm chủng do gặp phản ứng phụ khi tiêm cũng có thể thăm hỏi người thân tại bệnh viện, cơ sở điều dưỡng từ ngày 23/5.