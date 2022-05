Tổng thống Yoon Suk-yeol dự trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh ra mắt sáng kiến IPEF

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chiều ngày 23/5 đã tham dự trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh tuyên bố ra mắt “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF), tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì.IPEF là sáng kiến về hợp tác kinh tế được Tổng thống Biden công bố lần đầu vào tháng 10 năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), nhằm tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng và hạ tầng với các nước đồng minh, đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trên thực tế, IPEF thiên về kìm hãm Trung Quốc, và mang tính chất "đối đầu" với Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một siêu FTA do Bắc Kinh dẫn dắt nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng cũng như lãnh địa kinh tế trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Trong buổi họp báo trước hội nghị, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan phát biểu IPEF sẽ có sự tham gia của 13 quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong đó, Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Ấn Độ đã đăng ký gia nhập.​7 trong 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cũng đã tham gia. Nhận thức được mối quan hệ với Trung Quốc, sự tham gia của các nước ASEAN đã vượt quá mức dự đoán ban đầu.Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo phát biểu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước tham gia IPEF chiếm 40% GDP trên toàn thế giới. Đây là những quốc gia năng động và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.IPEF không bao gồm lĩnh vực tiếp cận thị trường như cắt giảm thuế quan vốn là chìa khóa của các hiệp định thương mại hiện có. Thay vào đó, sáng kiến này tập trung vào 4 chương trình nghị sự chính gồm thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng, trung hòa carbon - cơ sở hạ tầng, chống trốn thuế và tham nhũng.Washington quyết định sẽ triệu tập quộc họp cấp Bộ trưởng trong thời gian sớm nhất để thảo luận về phương thức vận hành IPEF và cụ thể hóa các chương trình nghị sự theo từng lĩnh vực.Về phần mình, Tổng thống Yoon từng nhận định IPEF là quá trình tạo ra quy tắc rộng lớn liên quan đến kinh tế và thương mại trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, việc Seoul tham gia sáng kiến này là điều hiển nhiên.Ông Yoon đã bày tỏ ý định tham gia IPEF tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5. Tổng thống phát biểu Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng nhau xây dựng trật tự trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương dựa trên các quy tắc.