Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 5 tăng 24,1%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 23/5, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 5 đạt 38,6 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 7,6%, bất chấp số ngày làm việc nhiều hơn hai ngày so cùng kỳ năm 2021.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 13,5%, chế phẩm dầu mỏ tăng 145,1%, ô tô và phụ tùng ô tô cũng tăng. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu thiết bị vô tuyến viễn thông lại giảm.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam tăng, trong khi xuất khẩu sang thị trường Hong Kong giảm.Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 5 đạt 43,4 tỷ USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ một năm trước. Trong đó, nhập khẩu dầu thô tăng 84%, chíp bán dẫn và chế phẩm dầu mỏ tăng, nhập khẩu ô tô và thiết bị vô tuyến viễn thông giảm.Nhập khẩu từ các thị trường Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ả-rập Xê-út, Nhật Bản tăng, trong khi nhập khẩu từ Nga giảm.Cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng 5 thâm hụt 4,82 tỷ USD, quy mô thâm hụt cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng quy mô thâm hụt lũy kế từ đầu năm tới ngày 20/5 đạt 10,96 tỷ USD. Nếu cán cân thương mại cả tháng 5 thâm hụt thì đây sẽ là tháng thâm hụt thứ ba liên tiếp.