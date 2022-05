Seoul tham gia cuộc họp hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine lần hai

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Shin Beom-chul ngày 23/5 đã tham dự hội nghị trực tuyến “Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine”, thảo luận về phương án hỗ trợ cho Ukraine.Tại cuộc họp, Thứ trưởng Shin đã lên án mạnh mẽ việc Nga xâm lược Ukraine là hành vi vi phạm nguyên tắc Hiến chương của Liên hợp quốc, chia sẻ tình hình viện trợ nhân đạo và hỗ trợ quân nhu phi sát thương của Chính phủ Hàn Quốc. Tiếp đó, ông Shin cho biết sẽ xem xét phương án đóng góp thêm.Trong buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết 20 nước đã đưa ra phương án hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine như Đan Mạch sẽ cung cấp tên lửa chống hạm Harpoon, Cộng hòa Séc hỗ trợ thêm máy bay trực thăng chiến đấu.Hội nghị là cơ chế thảo luận giữa cơ quan quốc phòng các nước phương Tây, chia sẻ tình hình chiến tranh ở Ukraine, khuyến khích hỗ trợ vật phẩm quân nhu cũng như viện trợ nhân đạo và tiến hành một cách có hệ thống. Đây là cuộc họp thứ hai, sau cuộc họp đầu tiên tại căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ tại Đức hồi tháng 4. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã tham dự cuộc họp.Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine được thành lập vào tháng 4 vừa qua với sự tham gia của khoảng 40 nước gồm các nước thành viên NATO, Hàn Quốc, Nhật Bản và New Zealand; tổ chức nhóm họp hàng tháng để thảo luận về phương án hỗ trợ Ukraine.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley trong buổi họp báo cùng ngày cho biết lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến, Lực lượng không gian của Mỹ đồn trú tại châu Âu có khoảng 78.000 binh lính, nay đã tăng thêm hơn 30% so với trước chiến tranh, thành 102.000 binh lính.