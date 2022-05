Bắc Triều Tiên tuyên bố không có ca tử vong do COVID-19 sau 12 ngày

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin theo thống kê của Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia, tính đến ngày 24/5, Bắc Triều Tiên ghi nhận thêm 134.510 ca sốt trên cả nước, không có ca tử vong.Tính đến nay, nước này có tổng cộng 68 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,002%. Số ca sốt mới giảm khoảng 33.000 ca so với một ngày trước, trên ngưỡng 10.000 ca ba ngày liên tiếp.KCNA tự đánh giá chỉ vài ngày sau khi hệ thống phòng dịch khẩn cấp tối đa được vận hành dưới sự lãnh đạo không ngừng nghỉ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong trên toàn quốc đã giảm đáng kể. Tình hình lây nhiễm đã được kiểm soát và quản lý một cách hiệu quả, dịch bệnh cho thấy xu hướng ổn định một cách rõ ràng.Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đã đăng tải bài xã luận, trích lại lời phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un rằng sức mạnh đoàn kết và đồng lòng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện triệt để sáng kiến và quyết tâm của đảng chắc chắc sẽ giành thắng lợi.Bài xã luận cho biết dịch bệnh bùng phát vào thời điểm này là một biến động lớn đối với miền Bắc kể từ khi lập quốc. Tuy nhiên, hiện nay là thời điểm vô cùng quan trọng và mang tính trách nhiệm để tất cả người dân củng cố niềm tin, nhân đôi sức mạnh to lớn để vượt qua giai đoạn khẩn cấp, đạt thắng lợi to lớn trong công tác phòng dịch.