“Mỹ tái khẳng định lập trường ủng hộ Nhật Bản trở thành nước thường trực Hội đồng bảo an”

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin tại Hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra tại Tokyo ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ ủng hộ Tokyo trở thành nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết Washington vốn có lập trường ủng hộ Nhật Bản và Ấn Độ trở thành nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an. Phát biểu lần này của ông Biden nhằm tái khẳng định lập trường trên. Vấn đề cải tổ Hội đồng bảo an đang được thảo luận tại Liên hợp quốc, song đến nay vẫn chưa có tiến triển gì.Quan chức này cho biết Seoul có lập trường rằng việc cải cách Hội đồng bảo an phải được tiến hành theo phương hướng đề cao tính dân chủ, trách nhiệm, tính tiêu biểu và hiệu quả.Hiện nay, Hội đồng bảo an có 5 nước thành viên thường trực gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga và 10 nước thành viên không thường trực với nhiệm kỳ 2 năm.Về phần mình, Tokyo đã và đang liên tục xúc tiến trở thành nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, đồng thời cho rằng Hội đồng bảo an cần cải tổ theo hướng mở rộng số lượng nước thành viên thường trực và không thường trực.Washington cũng bày tỏ lâp trường ủng hộ vấn đề này trong các sự kiện song phương như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật.Trong khi đó, Hàn Quốc lại có quan điểm rằng không nên tăng số lượng nước thành viên thường trực, chỉ cần tăng số lượng nước thành viên không thường trực thông qua bầu cử định kỳ.Ngay cả khi Nhật Bản có kỳ vọng trở thành nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an đi chăng nữa, thì trên thực thế điều này cũng khó có thể xảy ra do cơ cấu hiện tại của Liên hợp quốc.Để tăng số lượng nước thành viên thường trực, phải nhận được sự đồng ý của hai phần ba tổng số quốc gia thành viên (193 nước) để sửa đổi Hiến chương của Liên hợp quốc. Ngoài ra, hai phần ba tổng số nước thành viên Liên hợp quốc phải phê chuẩn Hiến chương sửa đổi, không có nước thành viên thường trực nào phản đối. Tuy nhiên, Trung Quốc thời gian qua có lập trường phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản gia nhập nước thành viên thường trực, do đó khả năng Bắc Kinh đồng ý với vấn đề này là rất thấp.