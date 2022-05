Hàng loạt cán bộ chứng khoán Việt Nam bị cách chức hoặc kỷ luật

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 23/5 đưa tin Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đã buộc thôi việc Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSe) Lê Hải Trà.Hội đồng bổ nhiệm bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc HoSE, làm người kế nhiệm thay ông Lê Hải Trà. Trước đó, ông Lê Hải Trà đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản sau khi bị cơ quan chức năng điều tra về nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu.Bộ Công an Việt Nam đã bắt tay vào điều tra nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu từ hồi tháng 3 năm nay. Các nhân sự cấp cao dính líu tới nghi ngờ đã liên tiếp bị khai trừ khỏi đảng, hoặc bị buộc thôi việc.Bộ Tài chính Việt Nam ngày 20/5 vừa qua cũng đã cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đối với ông Trần Văn Dũng với lý do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng. Trước đó, ông Trần Văn Dũng đã xin rút khỏi mọi chức vụ trong đảng Cộng sản.Nhiều cán bộ chứng khoán khác cũng bị kỷ luật cảnh cáo như ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; ông Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Việt Nam không đề cập cụ thể tới vi phạm của những quan chức này.Mặt khác, giới chứng khoán Việt Nam đang lo ngại giao dịch chứng khoán sẽ bị co hẹp sau khi một loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ cải thiện hệ thống giao dịch và ổn định thị trường.