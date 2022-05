Hàn Quốc dự trữ 35,2% triệu vắc-xin bệnh đậu mùa khỉ

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ, một căn bệnh lây nhiễm hiếm gặp đang lan rộng trên toàn thế giới như ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 23/5 cho biết Chính phủ đang dự trữ 35,2 triệu vắc-xin bệnh đậu mùa để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.Được biết, vắc-xin đậu mùa có hiệu quả phòng bệnh đậu mùa khỉ khoảng 85%.Truyền thông nước ngoài như đài BBC (Anh) đưa tin Anh, Tây Ban Nha, Australia cũng đã chuẩn bị vắc-xin đậu mùa.Bệnh đậu mùa khỉ được biết đến là bệnh đặc hữu ở khu vực Trung và Tây Phi, nhưng gần đây, liên tục xuất hiện báo cáo ca nhiễm xuất hiện ở châu Âu và Bắc Mỹ và các khu vực khác trên thế giới.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đến nay có 92 ca nhiễm và 28 ca nghi nhiễm tại 12 quốc gia như châu Âu, Mỹ, Australia, Israel, trong đó có 20 ca ở Anh.KDCA dẫn số liệu của WHO cho biết tỷ lệ tử vong của bệnh đậu mùa khỉ thời gian gần đây là 3-6%, mức rất cao so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 hiện nay ở Hàn Quốc (0,13%).Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Son Young-rae tại buổi họp báo ngày 23/5 cho biết tỷ lệ tử vong của bệnh đầu mùa khỉ ở mức cao, tuy nhiên bệnh lại có tốc độ lây nhiễm thấp.