Xây dựng Hyundai xúc tiến dự án lò phản ứng cỡ lớn với Westinghouse của Mỹ

Photo : YONHAP News

Công ty xây dựng Hyundai ngày 24/5 công bố đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược (Strategic Cooperation Agreement) với hãng điện lực Westinghouse của Mỹ, nhằm đồng tham gia vào dự án lò phản ứng cỡ lớn (tên model "AP1000") trên phạm vi toàn cầu.Lễ ký kết đã diễn ra ở Seoul với sự tham dự của Tổng giám đốc công ty xây dựng Hyundai Yoon Young-jun và Giám đốc mảng hệ thống năng lượng của Westinghouse, ông David Durham.Được thành lập vào năm 1886, Westinghouse là doanh nghiệp điện nguyên tử hàng đầu thế giới, cung cấp lò nguyên tử và kỹ thuật cho hơn một nửa nhà máy điện nguyên tử trên toàn cầu.Lò phản ứng cỡ lớn AP1000 là lò phản ứng nước nhẹ áp lực cải tiến, công nghệ lò nguyên tử thế hệ 3+ được cấp phép tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia châu Á. Lò phản ứng này có ưu điểm về tính kinh tế do cắt giảm các loại phụ tùng, đường ống, dây cáp tốn kém chi phí trong quá trình xây dựng, đồng thời áp dụng hệ thống an toàn bị động, nâng cao được tính an toàn, thời gian thi công cũng có thể rút ngắn hơn so với các phương thức xây dựng trước đây.Thông qua thỏa thuận lần này, hãng xây dựng Hyundai sẽ được độc quyền đàm phán với doanh nghiệp Mỹ ở lĩnh vực lò phản ứng thế hệ mới, và có quyền đàm phán ưu tiên ở lĩnh vực EPC (thiết kế, cung ứng thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình).Trong thời gian tới, hai công ty sẽ mở rộng hợp tác sang lĩnh vực thân thiện môi trường, không phát thải carbon, cùng xúc tiến các dự án đa dạng ở lĩnh vực năng lượng tương lai.Trước đó, Chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ tiền nhiệm. Nay, giới doanh nghiệp xây dựng càng thêm kỳ vọng về sự mở rộng dự án điện nguyên tử sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 vừa qua. Tại hội nghị, lãnh đạo hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược để xúc tiến thị trường thế giới, đi đầu ngành công nghiệp và công nghệ điện nguyên tử.