Chỉ số lòng tin doanh nghiệp ngành phi chế tạo tháng 5 tăng nhẹ

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/5 cho biết chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) trong tháng 5 của tất cả các ngành công nghiệp trong nước đạt 86 điểm, tương tự chỉ số hồi tháng 4.BSI là chỉ số về tình hình nền kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp, nếu dưới mức tiêu chuẩn 100 điểm, có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan và ngược lại.Chỉ số BSI tháng 5 của ngành chế tạo đã giảm 1 điểm so với tháng trước, đạt 86 điểm; trong khi đó, chỉ số BSI ngành phi chế tạo lại tăng 1 điểm so với tháng 4, đạt 86 điểm.Cụ thể, chỉ số BSI ngành chế tạo giảm 10 điểm ở lĩnh vực kim loại cơ bản bởi nhu cầu thu hẹp do biện pháp phong tỏa các thành phố lớn của Trung Quốc, lĩnh vực máy móc và thiết bị khác giảm 5 điểm do đơn đặt hàng máy móc thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và màn hình chững lại.Trong ngành phi chế tạo, chỉ số BSI lĩnh vực quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và cho thuê tăng 8 điểm nhờ nhu cầu thuê thiết bị vận chuyển ngành du lịch và các sự kiện trực tiếp tăng lên; bất động sản tăng 7 điểm do nguồn thu từ việc cho thuê cơ sở thương mại được cải thiện.Ngoài ra, số lượng người sử dụng cơ sở giải trí và thể thao tăng giúp chỉ số BSI lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và giải trí cũng tăng 7 điểm.Chỉ số BSI về triển vọng toàn ngành công nghiệp trong tháng 6 tăng 1 điểm, đạt 87 điểm; trong đó, giảm 1 điểm ở ngành chế tạo (87 điểm) và tăng 1 điểm ở ngành phi chế tạo (86 điểm).Ngoài ra, chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), số liệu kết hợp giữa chỉ số BSI và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), trong tháng 5 cũng tăng 1 điểm lên 106,7 điểm.